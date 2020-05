SAK:n Eloranta: Miten olisi täydet työtunnit ja elämiseen riittävä palkka?

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo, että sopimusyhteiskunnasta on pidettävä kiinni, kun koronakriisistä irtaudutaan.

– Sopimusyhteiskuntaa ei voi nostaa kaapista esille vain silloin, kun kriisi on päällä. Eikä palkansaajia voi pyytää rientämään paikalle vain silloin, kun pitää pelastaa kilpailukykyä tai joustaa yritysten puolesta, hän sanoi vappupuheessaan.

Hänen mukaansa toimiva neuvottelu- ja sopimustoiminta työmarkkinaosapuolten välillä osoitti voimansa kriisin iskiessä. Työmarkkinaosapuolet tekivät viipymättä sopimuksen, jolla parannettiin ja nopeutettiin yritysten mahdollisuuksia sopeuttaa toimintaansa ja parannettiin työntekijöiden työttömyysturvaa.

– Toimimalla nopeasti pelastamme työpaikkoja, ja lomautetuilla työntekijöillä on toivottavasti työpaikka, jonne palata kriisin helpotettua.

Elorannan mukaan koronan aiheuttama poikkeustila on tuonut esiin työelämän piilossa olevia rakenteita. Matalapalkkatyötä tekevät palvelualojen ammattilaiset pitävät yhteiskuntaa pyörimässä. Töitä heidän on ollut pakko tehdä, vaikka henkilökohtainen suojautuminen on ollut ajoittain puutteellista.

– Arvostusta heille on tullut, mutta tulisiko jossain vaiheessa myös muuta kuin sanallista tunnustusta? Miten olisi täydet työtunnit ja elämiseen riittävä palkka? Sen ei pitäisi olla kohtuutonta eikä liikaa vaadittu.

PAM: Kelan ja kuntien tiivistettävä yhteistyötään toimeentulotuen maksajina

Palvelualojen ammattiliitto PAM pitää tärkeänä, että Kela ja kunnat tiivistävät yhteistyötään toimeentulotuen maksajina.

PAMin puheenjohtajan Annika Rönni-Sällisen mukaan on harkittava, että Kela siirtää hylkäämiään hakemuksia automaattisesti kuntiin.

– Kunnilta taas toivon, että ne käyttävät omaa laajempaa harkintavaltaansa niin, että väliaikaisesta tilanteesta ei muodostuisi pitkäaikaisia ongelmia”, Rönni-Sällinen sanoo.

Perustoimeentuloa hoitaa Kela, ja täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen jakamisesta päättävät kunnat. Tottumattomat hakijat eivät puheenjohtajan mukaan kuitenkaan tunne systeemiä.

Palvelualojen työttömyyskassaan on huhtikuun aikana tullut uusia työttömyysturvahakemuksia saman verran kuin koko viime vuonna. Työttömyysturvapäätöksien tekoon kuluu aikaa, joten osa voi joutua turvautumaan toimeentulotukeen.