SAK:n Eloranta ei yllättynyt Helteen siirrosta: "Näkemys ollut yhtenevä työnantajien kanssa"

Valtakunnansovittelija Minna Helteen siirtyminen Etelärantaan ei tullut yllätyksenä ammattiliittojen keskusjärjestölle SAK:lle.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mielestä Helteen näkemys työmarkkinapolitiikan hoitamisesta on ollut yhtenevä työnantajien kanssa. Eloranta viittaa Helteen tapaan puolustaa niin kutsuttua Suomen mallia eli vientivetoista palkkamallia ja maltillisia palkankorotuksia.

– On sanottava, että tämän liittokierroksen aikana muutamat ay-johtajat ovat olleet hieman tyytymättömiä sovittelutoimintaan, Eloranta muotoilee.

Helteen palkkamalttipuheita on arvostellut esimerkiksi SAK:laisen Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Elorannan mukaan työmarkkinaosapuolten on käytävä laajempaa keskustelua siitä, mihin suuntaan suomalainen työmarkkina- ja neuvottelumalli on menossa.

Helteen seuraajan valinta auki

Eloranta odottaa työnantajapuolen kanssa pikaisia keskusteluja myös Helteen seuraajan valinnasta.

– Periaatteessa on olemassa vuorottelujärjestys, hän sanoo STT:lle ja viittaa herrasmiessopimukseen, jonka mukaan valtakunnansovittelija on pyritty valitsemaan vuorotellen työntekijä- ja työnantajapuolen edustajista.

Helle on toiminut aiemmin ay-johtajana muun muassa toimihenkilöjärjestö STTK:ssa. Eloranta ei suoraan näe, että seuraavaksi olisi työnantajapuolen vuoro.

– En sitä lähde vielä spekuloimaan, emme ole keskustelleet keskenämme. Tämä palkansaajien kausi jää tavallaan kesken, hän huomauttaa.

Helteen toimikausi olisi päättynyt kuluvan vuoden lopussa. Hän siirtyy Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi kesäkuussa.

– Onhan (valtakunnansovittelijoina) ollut myös kaksi kautta istuneita henkilöitä, Eloranta lisää.

– Tärkeintä on, että löydetään henkilö, joka nauttii molempien osapuolten vahvaa luottamusta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ei halunnut kommentoida vielä mitenkään Helteen seuraajan valintaa. EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala kiitteli Twitterissä Helteen rekrytointia "erinomaiseksi valinnaksi".