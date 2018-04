SAK:n Eloranta kritisoi hallituksen päätöstä löysätä ehtoja nuorten pätkätöille – "ongelma yhdenvertaisuuden kannalta"

Pätkätöiden ehtojen höllentäminen alle 30-vuotiailla työttömillä on SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista. Hän sanoo, että esimerkiksi nuorilla naisilla työsuhteet ovat jo nyt usein määräaikaisia.

Eloranta uskoo, että eilen kehysriihessä esitellyn uudistuksen myötä määräaikaisten työsuhteiden osuus kääntyisi monella alalla nousuun.

– Nuoret naiset on yksi niistä ryhmistä, jotka eniten on pätkätöissä. Sitä on pikkaisen saatu kuriin esimerkiksi kunta-alalla. Kyllä tämä sen taas räjäyttää ylöspäin ja varmasti on muita palvelualoja, joilla määräaikaisuudet kääntyvät ylöspäin.

Hallitus päätti eilen kehysriihessä, että alle kolme kuukautta työttömänä ollut 30-vuotias voidaan palkata määräaikaisesti ilman perusteita. Tavallisesti työsuhteen määräaikaisuudella täytyy olla jokin peruste.

Eloranta kritisoi myös päätöksen perusteita. Hänen mukaansa ei ole selvää, mitkä ovat ne työllisyysvaikutukset, joita hallitus päätöksellä tavoittelee.

– Niitä ei myöskään tässä pitkäaikaistyöttömien jo aiemmin tehdystä määräaikaisuuksien käytön helpottamisesta ole näkynyt tai kuulunut. En tiedä, mikä tämän peruste on, ehkä se työllisyys, mutta siitä ei ole mitään empiiristä evidenssiä (todistetta).