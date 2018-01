SAK:n Eloranta pitää työnseisauksia aktiivimallin vuoksi todennäköisinä

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo pitävänsä jossain määrin todennäköisenä, että aktiivimallia vastustetaan myös työnseisauksilla.

– En lähde sitä arvailemaan, mutta pidän sitä myös jollain tavalla todennäköisenä. Kyllähän tässä on niin monessa paikassa niin paljon tyytymättömyyttä, Eloranta sanoi SAK:n liittojen yhteiskokouksessa Helsingin Messukeskuksessa.

SAK on keskusjärjestönä päättänyt järjestää mielenilmauksen työttömyysturvan aktiivimallia vastaan helmikuun 2. päivänä eli ensi viikon perjantaina. Lähipäivinä jäsenliitot tekevät päätöksiä siitä, vauhditetaanko protestia työnseisauksilla.

Esimerkiksi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n hallitus pohtii jo tänään omia toimiaan mielenilmauspäivänä.

Eloranta korostaa, että SAK ei anna ohjeistuksia, vaan jokainen liitto katsoo tilanteensa itse.

– Meillähän on työehtosopimusneuvotteluja käynnissä. Osalla on liittopäätöksiä, että pitää valmistautua poliittisiin työtaisteluihin, ja meillä on kaikkea siitä välistä, Eloranta sanoi.

Messukeskuksessa kuultiin iltapäivällä eri liittojen edustajilta koviakin puheenvuoroja, joissa muun muassa pidettiin työnseisausta välttämättömänä, jotta mahdollisimman moni pääsee paikalle mielenilmaukseen ja sille saadaan riittävästi voimaa.