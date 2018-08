SDP haluaa seuraavalta hallitukselta kaupunkipoliittisen strategian

SDP haluaa seuraavan hallituksen rakentavan jämäkän kaupunkipoliittisen strategian, jotta kasvavien kaupunkiseutujen haasteisiin pystytään vastaamaan niin kuntien kuin valtionkin tasolla.

Puolue esitteli omia linjauksiaan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa perjantaina Tampereella.

SDP:n kaupunkipoliittinen ohjelma maalaa isolla pensselillä ratkaisuja kaupunkien haasteisiin, kuten eriarvoistumiseen ja väestön keskittymiseen kaupunkeihin.

Puolueen mukaan esimerkiksi kaupunginosien eriarvoistumiseen pitää puuttua varmistamalla ihmisten riittävä toimeentulo – sosiaaliturva ja verotus pitää uudistaa.

Asuinalueiden monimuotoisuudesta pitää huolehtia sijoittamalla omistus-, vuokra- ja erityisryhmien asumista samoille alueille.

"Kymmenien vuosien työpanos takana"

SDP lupaa terästää linjauksiaan myös haja-asutusalueiden tukemiseksi – tätä varten istuvat aluepoliittinen ja maaseutupoliittinen työryhmä.

– Emme keskity vain kaupunkeihin, me olemme suuri puolue ja koko maan kattava puolue, mutta me tunnistamme myös kaupunkien erityispiirteet ja haluamme löytää ratkaisuja kaupunkien tulevaisuuden haasteisiin, kaupunkipoliittisen ohjelman valmistelua vetänyt kansanedustaja Sanna Marin sanoi.

Puolueen puheenjohtaja Antti Rinne sanoo kantavansa erityisesti huolta maaseutupaikkakunnista, joissa asuntojen arvo on mennyt eivätkä ihmiset pysty muuttamaan edes kunnan sisällä parempien palveluiden äärelle.

– Tämä on erityisratkaisua vaativa, vaikea ja monimutkainen juttu. Siellä on kymmenien vuosien työpanos takana, kun on asuntoa rakennettu ja maksettu, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa sillä ei ole sellaista rahallista arvoa, että voisi siirtyä paikasta toiseen.

Rinteen mukaan palvelujen tuottamiseen haja-asutusalueilla pitää löytää uudenlaisia ratkaisuja muun muassa digitalisaatiota hyödyntämällä.

"Ei ole vaikeaa tehdä parempaa aluepolitiikkaa"

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman piikitteli Juha Sipilän (kesk.) hallitusta muun muassa Savonlinnan tilanteesta. Opettajankoulutus siirrettiin kaupungista Joensuuhun, minkä pelätään näivettävän Savonlinnaa.

– Ei ole kovin vaikea tehdä parempaa aluepolitiikkaa kuin mitä Sipilän hallituksen aikana on tehty, viitaten esimerkiksi nyt vaikka Savonlinnan tilanteeseen, Lindtman sanoi.