SDP kärjessä, kokoomus kakkosena – KSML.fi seuraa eduskuntavaalien tapahtumia hetki hetkeltä

Keskisuomalainen seuraa eduskuntavaalien tapahtumia hetki hetkeltä.

20:41: SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kommentoi ääntenlaskennan tilannetta sanomalla, että SDP johtaa ääntenlaskentaa aika selkeällä marginaalilla. Rinne sanoi, että ensimmäisen kerran pitkästä, pitkästä aikaa SDP on ykköspuolue tuloksissa tällä hetkellä. Rinne ei halunnut ennakoida lopullista vaalitulosta. Hän sanoi, ettei arvele mitään vaan katsoo, miten käy.

20:41: Pekka Haavisto: Vihreiden saama osuus ennakkoäänistä oli vihreille parempi kuin osasin odottaa. Vihreiden tulos paranee vielä illan mittaan.

20:41: Kokoomus voi hallituspuolueena olla hyvin tyytyväinen kannatukseensa tämänhetkisessä laskentatilanteessa, kommentoi valtio-opin professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta STT:lle. Wass muistuttaa, että kokoomuksen hallituksessa olon aikana oli kiky, aktiivimalli ja työttömyysturvan heikentäminen, mutta ne ovat olleet puolueen ydinkannattajien mieleistä politiikkaa. Tyytymättömyys menee keskustan piikkiin, Wass sanoo.

20:40: Keskustan Juha Sipilä sanoo puolueensa olevan vaalien suurin häviäjä ja onnittelee voittajia. Vaalitulos on hänelle iso pettymys. Hän viittaa Antti Rinteeseen (sd.) hallituksen rakentajana eli ennakoi demareiden voittoa.

20:40: Perussuomalaisten Jyväskylän-vaalivalvojaisissa Hotelli Albassa oli sunnuntai-iltana kahdeksan maissa paikalla kymmenkunta ihmistä. Useimmat kansanedustajaehdokkaat tulevat paikalle hieman myöhemmin kaupungintalolta. "Täällä ollaan varmoja, että tilanne paranee, kun ääntenlaskenta etenee", raportoi Keskisuomalaisen paikalla ollut toimittaja Eeva Salminen. Lue koko juttu perussuomalaisten Jyväskylän-vaalivalvojaisten tunnelmista tästä.

20:39: Kristillisdemokraatit näyttävät jäävän Keski-Suomesta vaille edustajanpaikkaa. ”Lähelle päästiin”, totesi Keski-Suomen kristillisdemokraattien ykkösehdokas Marika Visakorpi, kun ennakkoäänet osoittivat kristillisdemokraattien yltäneen maakunnassa kolmannelle sijalle viimeisen läpimenneen jälkeen. Lue koko juttu kristillisdemokraattien Jyväskylän-vaalivalvojaisista tästä.

20:35: KSML.fi:n suora videolähetys Jyväskylän vaalivalvojaisista on siirtynyt kokoomuksen vaalivalvojaisiin ravintola Harry'siin.

20:30: Erikoistutkija Jenni Karimäki Eduskuntatutkimuksen keskuksesta ei vielä julistaisi SDP:tä eduskuntavaalien ykköseksi, vaikka gallupien kärkipaikoilla ollut puolue komeileekin iltakahdeksaan mennessä laskettujen ennakkoäänten ykkösenä. Karimäki arvioi, että SDP:n ja kokoomuksen kesken näyttää muodostuvan aika tiukka kilpailu. SDP on ollut aiemmin puolue, joka on tullut alaspäin vaalipäivän äänissä ja kokoomus on puolestaan vankistanut asemiaan ääntenlaskun edetessä. Myös keskusta on tyypillisesti menettänyt asemiaan lopullisia tuloksia kohti mentäessä. Perussuomalaisten asema on hankalammin arvioitavissa aiempien vaalien perusteella. Puolue voi joko nousta tai pysyä suurin piirtein samassa tilanteessa.

20:30: Petteri Orpo: Kokoomus taistelee pääministerin paikasta. Vaalien ykköspaikka on mahdollinen tämän hetken lukujen valossa.

20:28: Keski-Suomessa on käynnissä tiukka kisa viimeisistä edustajanpaikoista. Kello 20:28 läpi ovat menossa Riitta Mäkinen (sd.), Anne Kalmari (kesk.), Teuvo Hakkarainen (ps.), Bella Forsgrén (vihr.), Sinuhe Wallinheimo (kok.), Tuomas Kurttila (sd.), Juho Kautto (vas.), Joonas Könttä (kesk.), Toimi Kankaanniemi (ps.) ja Touko Aalto (vihr.). Lähimpinä edustajanpaikkaa kärkkyvät Janiika Vilkuna-Räsänen (kok.) ja Ahti Ruoppila (sd.). Keski-Suomen ehdokkaiden tilannetta voit seurata reaaliajassa KSML.fi:n vaalitulospalvelussa.

20:26: Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli ääntenlaskun alkuvaiheessa noussut Helsingin ääniharavaksi, keräten yli 9 000 ääntä. Toiseksi eniten ääniä on keräämässä vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Kolmanneksi oli yltämässä kokoomuksen konkariedustaja Ben Zyskowicz. Neljännen oli nousemassa vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo, joka on nyt nousemassa ensimmäistä kertaa eduskuntaan.

20:20: Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho vaillinaisesta ennakkoäänituloksesta: "Meitä ei ole nujerrettu eikä nujerreta koskaan". Terho toteaa tuloksen olevan silti pettymys, jos kansanedustajien määrä jää nollaan.

20:19: Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola arvioi, että ennakkoäänten perusteella Keski-Suomessa muhii suuri yllätys. Lue Mervolan Huomioita-palstan kirjoitukset tästä.

20:16: Ennakkoäänten perusteella pitkän poliittisen uran tehnyt Paavo Väyrynen on putoamassa eduskunnasta. Väyrynen on ehdolla Uudellamaalla, missä hänen puolueensa Seitsemän tähden liike ei ole saamassa yhtään paikkaa. Väyrysen lisäksi ennakkoäänten perusteella paikkansa ovat menettämässä Uudellamaalla myös sinisten Jussi Niinistö ja Sampo Terho. Sen sijaan Harry Harkimo olisi saamassa Liike Nytin ehdokkana paikan Uudeltamaalta.

20:15: KSML.fi:n suora lähetys Jyväskylän vaalivalvojaisista on siirtynyt vihreiden vaalivalvojaisiin ravintola Poppariin.

20:09: Li Andersson (vas.): Kyllähän se vaalivoitto on, niin kannatuksen kuin paikkamäärien osalta. Olen todellakin tyytyväinen.

20:08: Pekka Haavisto (vihr.): Kaikkien aikojen paras vihreiden vaalitulos. Pidän sanani puheenjohtajan tehtävästä väistymisestä.

20:07: Kokoomus on ensimmäisten tulosten perusteella johdossa Suomen suurimmassa vaalipiirissä Uudellamaalla. Kokoomus on saanut 21,4 prosenttia tähän mennessä lasketuista äänistä. Toiseksi eniten ääniä on sosiaalidemokraateilla (19,1 prosenttia) ja kolmanneksi eniten perussuomalaisilla (13,7 prosenttia). Äänistä on tässä vaiheessa laskettu Uudellamaalla 18,8 prosenttia. Vaalipiiristä valitaan 36 kansanedustajaa.

20:07: Juha Sipilä (kesk.): Tulos on aika odotetunlainen, eli myötäilee hyvin gallupeja. Ei mitään yllätystä ole. Katsotaan vielä, mikä on lopullinen tulos.

20:07: Keskusta on tähän mennessä laskettujen ennakkoäänten perusteella menettämässä useita kansanedustajan paikkoja Oulun vaalipiirissä. Puolue olisi kuitenkin säilyttämässä asemansa vaalipiirin suurimpana puolueena. Toiseksi eniten Oulun vaalipiirissä annettuja ennakkoääniä on menossa perussuomalaisille ja kolmanneksi eniten vasemmistoliitolle. Oulun vaalipiirissä on ehdolla keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, joka keräsi neljä vuotta sitten eduskuntavaaleissa yli 30 000 ääntä.

20:06: Jussi Halla-aho (ps.): Ääniosuus ja paikkamäärä vielä nousevat illan aikana, nyt olemme kolmantena ja kyllä me tästä nousemme. Hallituspaikkoja emme vielä haistele, lasketaan ensin äänet ja siirrytään sen jälkeen seuraaviin asioihin.

20:04 Kokoomuksen Petteri Orpo ennakkoäänistä: Ylitti omat odotukset, kaikki on tänään mahdollista. En oikein osaa sanoa mitään.

20:04 Antti Rinne (sd.): Tulos suurin piirtein odotettu ja näyttää, että voidaan olla ykkösinä loppuun asti. Vaali vaalilta mennään enemmän heiluviin tuloksiin, nyt täytyy odottaa rauhassa.

20:02 Ennakkoäänten perusteella Keski-Suomesta ovat menossa läpi Riitta Mäkinen (SDP), Anne Kalmari (Keskusta), Bella Forsgrén (Vihreät), Sinuhe Wallinheimo (Kokoomus), Teuvo Hakkarainen (Perussuomalaiset), Ahti Ruoppila (SDP), Juho Kautto (Vasemmistoliitto), Joonas Könttä (Keskusta), Touko Aalto (Vihreät) ja Janiika Vilkuna-Räsänen (Kokoomus).

20:02 KSML.fi:n tulospalvelu on käynnissä.

20:02 Ennakkoäänten perusteella vihreät on nousemassa Helsingin suurimmaksi puolueeksi seitsemällä paikalla. Vasemmistoliitto saa lisäpaikan ja kolme edustajaa.

20:01 Ennakkoäänet julki: SDP 18,9 %, kokoomus 17,2, keskusta 15,4, perussuomalaiset 15,1, vihreät 11,4, vasemmistoliitto 8,9, kristillisdemokraatit 4,3, RKP 4,0, siniset 1,0, muut 3,9. Oikeusrekisterikeskuksen puoli kahdeksan jälkeen antaman arvion mukaan satojatuhansia ennakkoääniä on edelleen laskematta. Lue lisää tästä.

20:00 Teuvo Hakkarainen (ps.) saapui Viitasaarelta Jyväskylään hiukan ennen iltakahdeksaa. Moni on sanonut, että eihän minua tarvitse äänestää, koska olen muka varma läpimenijä, Hakkarainen kommentoi. Lue koko juttu tästä.

19:57: KSML.fi:n suora lähetys SDP:n Jyväskylän-vaalivalvojaisista on käynnissä.

19:56 Vihreät odottavat vaaleissa suhteellisen suurta tulosta, sanoo puolueen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo. Tunnelma puolueen vaalivalvojaisissa Helsingin Tavastialla on silti optimistinen. "Meille odotetaan historian parasta tulosta gallupeiden mukaan", sanoi lavalla puoluesihteeri Lasse Miettinen väkijoukon hurratessa vihreiden ilmapallojen keskellä.

19:47: Oikeusrekisterikeskus arvioi, että kello 20 ennakkoäänistä on vielä laskematta reilu neljäsosa. Eniten ääniä on laskematta Uudenmaan vaalipiirissä.

19:44 Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho: "Jos perussuomalaiset on suurin puolue, lankeaa sille hallitustunnustelijan rooli, ja ilman muuta lähden vetämään hallitustunnusteluja."

19:43: SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaalivalvojaisissa ravintola Virgin Oilissa: "Me ollaan oltu yli vuoden ykköspaikalla, ja tänä iltana se tulee toteutumaan, että ensimmäistä kertaa sitten Lipposen ensimmäisen hallituksen me ollaan ykköspuolue Suomessa".

19:42: Kokoomus starttailee vaalivalvojaisiaan helsinkiläisessä yökerhossa Club Capitalissa. Puheenjohtaja Petteri Orpo saapui paikalle ensimmäisten joukossa käsi kädessä puolisonsa Niina Kanniainen-Orpon kanssa.

19:33 Matti Vanhanen (kesk.) STT:lle: Vaalikentillä kiitelty hallituksen työllisyyspolitiikkaa, kritiikkiä tullut vanhustenhoidosta ja eläkeläisten toimeentulosta.

19:31: Ennakkoäänet julkaistaan kello 20. Samaan aikaan starttaa KSML.fi:n tulospalvelu. Uudistuneessa tulospalvelussa lukijat voivat seurata ääntenlaskennan edistymistä koko maassa, vaalipiireittäin, kunnittain tai omalla äänestysalueella. Myös yksittäisen ehdokkaan menestystä tai puolueiden suosiota voi katsoa erikseen.

19.30: KSML.fi:n liveseuranta vaaleista käynnistyy.