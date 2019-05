SDP kuittailee eurovaalikampanjassaan Britannialle Brysselin kaduilla

EU-vaalikampanjansa avannut SDP pitää edelleen esillä kestävän kehityksen veroajatustaan, jossa ihmisiä ohjattaisiin ilmaston kannalta parempiin valintoihin arvonlisäveron avulla. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että enemmän päästöjä aiheuttavia tuotteita ja palveluita verotettaisiin enemmän kuin vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.

Eduskuntavaalien alla SDP:n veropuheet herättivät hämmennystä, ja puheenjohtaja Antti Rinne sai selitellä kantaansa esimerkiksi lihan verotukseen.

Nyt Rinne arvioi, että asia voisi nytkähtää eteenpäin EU:n kautta.

– Se saattaa hyvinkin mahdollistua EU:n puitteissa sillä tavalla, että EU mahdollistaa alempien arvonlisäverokantojen käyttämisen ja tällaisen ilmastonlämpeniselementin siihen mukaan, Rinne sanoi vaaliohjelman julkistustilaisuudessa.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat SDP:n keskeisiä EU-vaaliteemoja. Puolue aikoo myös kampanjoida työntekijöiden reilun kohtelun ja verovälttelyyn puuttumisen puolesta. SDP muun muassa vaatii, että EU:n pitäisi taata kaikille työntekijöille vahvat vähimmäisoikeudet, kuten reilut työehdot.

Eurovaalijulisteissaan demarit kampanjoi englanninkielisellä "We don't brexit. We fix it"'-sanaleikillä, ja kampanja on ulotettu Brysselin kaduille asti. Puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan kampanjalla halutaan muistuttaa vastuullisesta politiikasta.

– Suomalaisilla on ollut tapana korjata eikä rikkoa asioita ja pyrkimys siihen, että sellaisiin tilanteisiin ja ratkaisuihin, joihin Britanniassa on ajauduttu, ei pitäisi missään päin maailmaa tai Eurooppaa joutua, Rönnholm kertoi.