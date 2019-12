Reilu viikko sitten kunta- ja omistajaohjausministerin paikalta Posti -jupakan takia eronnut Sirpa Paatero on tekemässä paluun uuteen hallitukseen pelkkänä kuntaministerinä, kun SDP kertoi kierrättävänsä ministerisalkkuja. Omistaja-ohjaus siirtyy esityksen mukaan eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen salkkuun, joka vuodenvaihteessa kevenee, kun Suomen EU-puheenjohtajuus loppuu.

–Sirpa (Paatero) on hyvä ystäväni. Tunnen hänet pitkältä ajalta. Hän on ollut aina joukkuepelaaja. Tässä kokonaisuudessa hän oli valmis palaamaan ja tarttumaan kuntaministerin haastavaan tehtävään. Hänellä on siinä erittäin kokenut tausta, hän on siinä osaava ja valmis tulemaan takaisin remmiin, tuleva pääministeri Sanna Marin perusteli.

Marin huomautti, että Paatero ei ole missään vaiheessa menettänyt SDP:n eduskuntaryhmän, puoluejohdon, eikä puolueen luottamusta.

Sairauslomalla yhä oleva Paatero sanoi olevansa otettu puoluejohdon luottamuksesta. Hän myöntää, että takana on rankkoja viikkoja.

– Katsotaan nyt, millaisella työrytmillä jatketaan.

Paatero sanoi käyvänsä omistajaohjauksen kapulanvaihdon Tuppuraisen kanssa läpi. Hänen mukaansa seuraajan ohjeistusta ei voi ihan muutamalla lauseella selittää.

Salkut vaihtuvat

Lisäksi SDP ehdottaa työministeriksi Tuula Haataista, liikenne- ja viestintäministeriksi nykyistä työministeriä Timo Harakkaa. Eronnutta pääministeriä, puolueen puheenjohtajaa Antti Rinnettä puolue ehdottaa eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi, kun Haatainen siirtyisi pois pestistä ministeriksi.

Harakan salkunvaihtoa Marin perusteli tämän viestintätaustalla. Rinne korosti, että Harakka on hoitanut työministerin pestinsä erittäin hyvin.

Krista Kiuru jatkaisi perhe- ja peruspalveluministerinä ja Ville Skinnari ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministerinä.

34-vuotias Marin on Pirkanmaan vaalipiiristä, ja seuraavaksi nuorin, 43-vuotias Tuppurainen on Oulun vaalipiiristä. Kiuru ja Skinnari ovat molemmat 45-vuotiaita. Kiuru tulee Satakunnan ja Skinnari Hämeen vaalipiiristä.

Paatero, 55, on Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. 56-vuotias Harakka tulee Uudenmaan ja 59-vuotias Haatainen Helsingin vaalipiiristä.

Rinne Ylellä: En asetu ehdolle SDP:n puheenjohtajaksi

Marin puolusti Rinteen valintaa varapuhemiesehdokkaaksi siitä huolimatta, että hän ei pääministerinä nauttinut keskustan luottamusta.

– SDP:n valinnat ovat SDP:n valintoja. Eduskunta totta kai äänestää varapuhemiehestä, mutta oletan näin, että mitään uusia jakoja ei ole siihen, mitkä paikat milläkin puolueilla ovat. Tämä on meidän puolueemme esitys ja luotan siihen, että kaikki muut ryhmät kunnioittavat tätä, Marin perusteli.

Rinne kehui ministerijoukkoa erittäin hyväksi.

– Meillä on sellainen tapa, että pohdimme puolueen ja kansakunnan edun näkökulmasta ministeripaikkoja, ja nyt tuo kokonaisuus tulee olemaan suomalaisten kannalta erittäin hyvä, Rinne vastasi kysymykseen, miksi hän ei ottanut ministerinsalkkua itselleen.

Rinne kertoi Ylen haastattelussa, ettei aio asettua ehdolle SDP:n puheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa. Hän sanoi tukevansa Marinia täysimääräisesti.