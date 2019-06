SDP valitsi omat ministerinsä hallitukseen – äänekoskelaistaustainen Timo Harakka nousee työministeriksi

SDP on valinnut omat ministerinsä tulevaan hallitukseen. Joukossa on monta odotettua nimeä. Syntymässä olevan uuden hallituksen pääministeri on Antti Rinne, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen ja kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri on puolestaan Ville Skinnari, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, liikenneministeri Sanna Marin ja työministeri Timo Harakka. Harakalla on kytky Keski-Suomeen, sillä hän on syntynyt Äänekoskella.

SDP:lle on tulossa uuteen hallitukseen kaikkiaan seitsemän ministeriä.

Lisäksi tuleva pääministeri Rinne aikoo esittää kansanedustaja Jutta Urpilaista Suomen komissaariehdokkaaksi. Urpilainen olisi ensimmäinen suomalaisen naiskomissaari.

– Olen hyvin kiitollinen tästä mahdollisuudesta, Urpilainen sanoi.

Ministerispekulaatioissa mukana ollut demarien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ei ollut halukas ministeriksi.

Lindtman toivoo voivansa jatkaa eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

– Antti Lindtmanin kanssa keskusteltiin kahdesta salkusta, toinen oli työministeri, kertoi Rinne tiedotustilaisuudessa.

Toisestakin keskustellusta salkusta kysyttiin Rinteeltä, mutta täsmällisempää vastausta siihen ei tullut.

Lindtman sanoi iltapäivällä eduskunnassa, että Rinne tarjosi hänelle ministeripaikkaa. Pohdinnan jälkeen Lindtman kertoi viestittäneensä Rinteelle, ettei ole nyt pyrkimässä ministeriksi.

– Tällainen esitys tuli, otin siinä noin vuorokauden pohdinnan. Eilisillan aikana tämä lopulta itselleni kirkastui, Lindtman sanoi.

Hän perusteli ratkaisua erityisesti eduskuntatyön arvostuksella, mutta sanoi sen sopivan myös hyvin nykyiseen elämäntilanteeseensa ja perhetilanteen vaatimuksiin.

Lindtman katsoo pääministeripuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikan olevan keskeinen vaikuttamisen paikka.

– Arvostan eduskuntatyötä, parlamentarismia omassa arvoasteikossani todella korkealle, Lindtman sanoi.

Ministerikimaran yllätysnimi Harakka saa vastuulleen työllisyysasiat. Työllisyysasioihin on ladattu paljon odotuksia, sillä tulevan hallituksen talouspolitiikka nojaa vahvasti työllisyyden parantumisen varaan. Harakka sanoi, että jokaisessa ministeritehtävässä vastuu painaa.

– Tässä luonnollisestikin ollaan yksi avainsektoreista siinä, että työllisyystavoite toteutuu. Jokainen 19 ministeristä tekee varmasti kaikkensa sen eteen, että omalla vastuualueellaan työllisyys etenee, Harakka sanoi.

Eduskunnan määrä äänestää pääministeristä ylihuomenna

Aiemmin ministerinsä on valinnut RKP, joka sai kaksi salkkua. Oikeusministeriksi nousee puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeriksi nykyinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist.

Vihreiden on määrä päättää omat ministerinsä myöhemmin tänään ja keskustan ja vasemmistoliiton huomenna.

Eduskunnan on määrä äänestää pääministeristä ylihuomenna, ja jos kaikki menee suunnitellusti, presidentti nimittäisi uuden hallituksen perjantaina.

Täydennetty mm. Rinteen kommenteilla