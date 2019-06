SDP valitsi omat ministerinsä hallitukseen

SDP on valinnut omat ministerinsä tulevaan hallitukseen. Joukossa on monta odotettua nimeä. Syntymässä olevan uuden hallituksen pääministeri on Antti Rinne, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen ja kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri on puolestaan Ville Skinnari, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, liikenneministeri Sanna Marin ja työministeri Timo Harakka.

Lisäksi tuleva pääministeri Rinne aikoo esittää kansanedustaja Jutta Urpilaista Suomen komissaariehdokkaaksi.

Eduskunnan on määrä äänestää pääministeristä ylihuomenna.