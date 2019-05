SDP:n Heinäluoma valmis EU-komissaariksi, jos sitä halutaan – "Komissaari tulee suurimmasta puolueesta"

EU-vaaleissa ehdolla oleva Eero Heinäluoma (sd.) on valmis Suomen EU-komissaariksi, jos Suomessa sitä halutaan. Heinäluoma kertoi tänään asiasta tiedotustilaisuudessa.

– Komission jäsenyys on paikka vaikuttaa rakentavalla tavalla eurooppalaiseen yhteistyöhön, myös meidän suomalaisten näkemykset ja edut huomioiden, Heinäluoma sanoi.

Komission jäseniä koottaessa olisi Heinäluoman mielestä hyvä ratkaisu, että kaikki jäsenmaat nimeäisivät komissioehdokkaaksi sekä mies- että naispuolisen kandidaatin.

– Tällä menettelyllä jäsenmaat voisivat turvata sen, että komission koostumus tulee riittävän monipuoliseksi, että siinä on eri katsantokantoja ja vahva tuki jäsenmailta ja kansalaisilta. Osaamista ja myös tasa-arvo näkökohdat tulevat aidosti huomioon otetuksi, Heinäluoma sanoi.

Hänen mukaansa merkitystä on silläkin, että komission jäsenet ovat kansalaisten arvioitavana.

– Euroopan parlamentissa on ollut vahva kannatus sille, että komission jäsenet olisivat kansalaisten arvioitavana juuri eurovaalien kautta, Heinäluoma sanoi.

"Meillä voi olla myös kokoamme isompi vaikutus"

SDP on eduskunnan suurin puolue ja perinteisesti Suomen ehdokas komissaariksi on ollut suurimman puolueen ehdokas. SDP:stä Heinäluoman ohella mahdollisina niminä komissaariksi on spekuloitu julkisuudessa Jutta Urpilaista ja Miapetra Kumpula-Natria.

Heinäluoman mukaan politiikassa pelisäännöt ovat eduksi.

– Meille on tullut vahva tapakulttuuri, että komissaari tulee suurimmasta puolueesta. Toivon, että tämä jatkuu ja kaikki sen hyväksyvät. Silloin eduskuntavaalien tulos vaikuttaa lopputulokseen ja uskon, että merkitystä on myös sillä, mitä kansalaiset eurovaaleissa äänestävät. Senkin soisi näkyvän, kun politiikkaa ja päätöksiä tehdään, Heinäluoma sanoi.

Jos hallitusneuvotteluja vetävä SDP:n Antti Rinne nousee pääministeriksi, hän on keskeinen toimija komissaariehdokkaasta päätettäessä.

– Perinnehän on se, että pääministeri ehdottaa hallitukselle komissaarinimityksen, Heinäluoma sanoi.

Hän sanoi uskovansa, että SDP:ssä käydään eurovaalien jälkeen vielä oma keskustelunsa.

– Ajattelen tällä omalla ulostulollani sanoa kaikille, että olen käytettävissä, Heinäluoma sanoi.

Heinäluoman mukaan Suomella on ollut rakentava, aktiivinen linja EU:ssa vuosien ajan.

– Meillä voi olla myös kokoamme isompi vaikutus, kun toimimme aktiivisesti ja rakentavalla tavalla.