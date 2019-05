SDP:n Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Ville Rautiainen: "Lähdemme tekemään muutosta, jonka keskiössä on ihminen"

Hyvät ystävät,

Mikä ilo ja kunnia onkaan tulla tähän teidän eteenne näin vappuna puhumaan. Olla osa tätä pitkää perinnettä. Olla yksi lenkki tässä rohkeiden ja heikomman puolta pitävien arvokkaassa ketjussa. Koen tästä suurta ylpeyttä.

Muistelen, että ensimmäinen koskaan antamani haastattelu käsitteli sosialidemokratiaa. Haastattelija kysyi minulta, miksi olen mukana sosialidemokraattisessa liikkeessä ja minkälaiseksi näen meidän tulevaisuutemme. Mikä saa nuoren valitsemaan juuri SDP:n ja mikä on näkemykseni liikkeemme tulevaisuudesta. Vastasin silloin, noin vuosikymmen sitten, että liikkeeseen minut sai mukaan arvot: tasa-arvo, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus.

Arvomme ovat vahva pohja rakentaa parempaa tulevaisuutta, suuntaa Suomelle. Suomelle, joka pitää huolta heikommista. Suomelle, jossa omalla työllä työläistaustainen yksinhuoltajaperheen lapsi voi päästä, vaikka tasavallan presidentiksi asti. Suomelle, jossa taustasi ei aseta elämällesi ylitsepääsemättömiä rajoitteita, vaan kaikilla on mahdollisuus tulla toimeen ja pärjätä omalla työllä ja ahkeruudella. Nämä arvot ovat voimavaramme. Ja totta vie, ne ovat syy miksi olen mukana. Eipä minullakaan olisi nyt valkolakkia päässä ilman niitä rohkeita tovereita, jotka tekivät hartiavoimin töitä, että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin taidot riittävät.

Suomalaiset äänestivät huhtikuun eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta. Suomalaiset äänestävät arvoiltaan repivää oikeistopolitiikkaa vastaan. Sipilän hallituksen eriarvoistava politiikka sai äänestäjiltä selvän tuomion. Vaalien selviä voittajia olivat sosialidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto. Puolueet saivat yhteensä 15 lisäpaikkaa eduskuntaan. Eniten paikkamääräänsä kasvatti SDP, kuudella lisäpaikalla.

Tulevalla vaalikaudella käymme uudistustyöhön päättäväisesti entistä vahvemmalla valtakirjalla. Vaaliohjelmassa esitimme useita nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi, suomalaisten osaamisen vahvistamiseksi ja työelämän kehittämiseksi.

Maailma muuttuu nyt ennennäkemättömän nopeasti. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja ilmastonmuutos edellyttävät, että politiikassakin katsotaan yhtä vaalikautta pidemmälle. Olemme esittäneet tulevaisuuslinjassamme askelmerkkejä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle Suomelle aina vuoteen 2030 saakka. Näistä SDP:n askelmerkeistä Keski-Suomen sosialidemokraattien puheenjohtajana haluan erityisesti nostaa esille kaksi meitä täällä Keski-Suomessa eniten puhuttelevaa: liikenneinfran, eli se miten täällä päästää liikkumaan, ja sosiaali- ja terveyspalveluidemme tulevaisuuden. Näihin meitä täällä Keski-Suomessa erityisesti kiinnostaviin kokonaisuuksiin haluan nyt esittää SDP:n arvojen ja tulevaisuuslinjamme mukaisia konkreettisia ratkaisuja.

Hyvät ystävät,

SDP haluaa investoida Suomeen. SDP haluaa tehdä tulevaisuuteen katsovia investointeja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä. Olemme nostaneet esiin liikenneverkkojen investoinnit, jotka ovat jääneet viime vuosina tekemättä. Nämä investoinnit tukevat talouskasvua ja koko maan kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Väyläverkkomme ovat kärsineet asetettuihin tavoitteisiin nähden jo kauan alirahoituksesta. Korjausvelkaa on kertynyt teille, radoille ja laivaväylille noin 2,5 miljardia. Tämä korjausvelka todellakin näkyy täällä Keski-Suomessa. Tänne tullessani kyyti oli paikoin kovin epätasaista ja vaalien aikana maakuntaan kiertäessäni kuoppien väistely oli enemmän sääntö kuin poikkeus.

Liikenneinfran korjausvelan lyhentämisestä ovat kaikki eduskuntapuolueet päässeet jo yhteisymmärrykseen. Samoin on päästy ymmärrykseen siitä, että liikenteessä tarvitaan yli hallituskausien menevää 12-vuotista suunnitelmaa, jotta liikennepolitiikan poukkoilusta päästään ja resurssit saadaan kohdistettua pitkäjänteisesti kehittämiseen. Alkaneella vaalikaudella on tarkoitus SDP:n johdolla parlamentaarisesti valmistella ja hyväksyä ensimmäinen 12-vuotinen suunnitelma. Yhteinen, pitkäjänteinen näkemys Suomen liikenneverkon kehityssuunnasta auttaa myös hankkeiden EU-rahoituksen varmistamisessa.

Tulevaisuudessa työn ja tekijöiden kohtaaminen edellyttää nykyistä parempaa työvoiman liikkuvuutta. Työssäkäyntialueita on laajennettava ja kytkettävä yhteen raideliikenneinvestoinnein huolehtien myös muun liikenneverkon toimivuudesta. Raide- ja maantieliikenteessä tavoitteena tulee olla pitkällä aikavälillä Suomen runkoverkkojen rakentaminen kaksiraiteisiksi ja nelikaistaisiksi. Luotettavien, nopeiden yhteyksien ja joustavien matkaketjujen avulla on mahdollista supistaa välimatkoja ja luoda edellytyksiä kansainvälisessä kilpailussa menestymiselle sekä talouskasvulle. Näin vahvistetaan koko Suomen elinvoimaa.

Hyvät ystävät,

Liikenteestä puhuttaessa on myös nostettava esille liikenteen päästöt. Meidän on pohdittava, miten muutamme tapojamme liikkua niin, että elinvoimamme säilyy ja ihmiset eivät joudu eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa vuoksi. SDP haluaa tuoda tämän muutoksen kansalaisten ulottuville niin, että samalla kun huolehdimme tulevaisuuden ympäristöstämme, varmistamme muutoksen oikeudenmukaisuuden meille kaikille täällä pitkien välimatkojen maassa. Näiden keinojen ja vaihtoehtojen tulee olla aitoja, jotta niihin voi kukin tarttua.

Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan ratkaisuja, jotka vähentävät liikkumisen tarvetta ja edesauttavat siirtymää ympäristöllisesti kestävämpään tapaan liikkua. Korostan, että SDP:n tavoitteena on päästöjen lasku siten, ettei vaaranneta työpaikkoja vaan vahvistetaan suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä maailman markkinoilla. Osaavana kansakuntana meillä on mahdollisuus myös kääntää globaalit haasteet eduksemme ja luoda uutta työtä Suomeen.

Nämä ovat SDP:n askelmerkit liikenneinfran suhteen. Pitkäjänteisyys, kestävä kehitys ja yhteistyö.

Hyvät ystävät,

Toinen merkittävä, ja meitä Keski-Suomessakin puhuttava, asia on sosiaali- ja terveyspalvelut.

Tänä keväänä meitä ovat järkyttäneet uutiset vanhusten hoivalaitoksissa ilmenneistä laiminlyönneistä. Uutisissa ovat toistuneet isojen hoivayritysten nimet. Bisneksen ja rahan tekeminen näyttää ohittaneen inhimillisyyden ja vanhusten tarpeen.

Me haluamme turvata vanhuksille hyvän ja turvallisen hoidon myös silloin kun omat voimat eivät riitä. Tuottajien omavalvonta ja laatusuositukset eivät riitä. SDP edellyttääkin, että vähimmäishoitajamitoitus lisätään vanhuspalvelulakiin, valvontaa parannetaan ja vanhusten kotihoidon resurssit turvataan. Vain lakiin kirjatut laadulliset kriteerit ovat riittävän tehokkaita ja takaavat yhteiset pelisäännöt.

Koska väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa on sote-palveluiden uudistaminen kuitenkin välttämätöntä. Seuraavan parinkymmenen vuoden aikana sosiaalipalveluiden tarve kasvaa noin 70 prosentilla ja terveyspalveluiden noin 20 prosentilla nykytasoon verrattuna. Kun samalla sote-ammattilaiset itsekin ikääntyvät ja jäävät eläkkeelle, on yhtälö hankala.

Tällä hetkellä alueelliset erot palveluiden saannissa ovat suuria. Näin on sekä valtakunnallisesti että täällä meillä Keski-Suomessa. Henkilöstön saatavuus on alueittain ja aloittain vaikeaa. Samoin välttämättömien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on kuntiamme yhteisesti koskettava huoli. Nykyisellä mallilla emme voi jatkaa, vaan tarvitsemme uudistuksia niin rakenteisiin kuin sisältöihinkin.

Nykyinen hajautunut kuntajärjestelmä, jossa palveluilla on jopa 300 järjestäjää, ei pysty ratkomaan soten ongelmia. Moni vaikeuksiin ajautunut kunta on päätynyt ulkoistamaan sote-palvelunsa osin tai kokonaan yksityisille palveluntuottajille, mikä on johtanut jopa kustannusten kasvuun.

Hyvät ystävät,

SDP on sitoutunut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Jokaisella on oltava oikeus laadukkaaseen hoivaan ja hoitoon on päästävä jonottamatta. Asiakasmaksut eivät saa estää palveluiden käyttöä.

Tavoitteenamme on hoitotakuu, jolla taataan pääsy kiireettömään terveyskeskushoitoon viikon kuluessa. Tätä varten tarvitsemme lisää satsauksia perustason palveluihin: aluksi 1000 lääkärin tai hoitajan tehtävää on lisättävä perustasolle.

SDP:n sote-ratkaisu perustuu sote-kuntiin, jotka ovat itsehallinnollisia alueita ja joille päättäjät valitaan suorilla vaaleilla. Sote-kunnat nimensä mukaisesti järjestävät sote-palvelut, eli perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ilman, että mukaan liitetään laajaa maakunnallista tehtävälistausta eri hallintosektoreilta. Ilman mitään lisähimmeleitä.

Sote-kunta voi päättää tarkemmin siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueella tuotetaan. Miten ne meillä Keski-Suomessa tuotetaan. Paitsi oma tuotanto, yksityinen ja kolmas sektori, palveluvalikossa voisi olla sote-alueen niin päättäessä myös kuntien tuottamia palveluita. Palveluiden alueellinen saatavuus on turvattava koko maassa arvioimalla uudelleen keskittämis- ja päivystysasetusten sisältöä.

Keskitytään siis palvelemaan kansalaisia arkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kun erityisemmän hoidon tai hoivan tarve ilmenee, myös se hoidetaan sote-kunnan toimesta pompottelematta asiakasta ja kantamalla vastuu ja rahoitus koko hoivan ja hoidon ketjusta. Tämä on reilu tapa toimia.

Nämä ovat SDP:n askelmerkit sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen. Leveämmät hartiat taakanjakoon ja ihmisen tarpeet keskiöön. Tämä on aitoa pienemmän puolella olemista.

Näillä liikenneinfran ja sosiaali- ja terveyspalveluiden askelmerkeillä me lähdemme toteuttamaan rohkeaa muutosta, joka on inhimillinen, tasa-arvoinen ja reilu.

Hyvät ystävät,

Puheeni alussa muistelin ensimmäistä koskaan antamaani haastattelua. Sitä, jossa kysyttiin, miksi alun perin liityin sosialidemokraattiseen puolueeseen. Ilokseni voin todeta, että valintani oli jo silloin oikea. Meillä on kunniakas perintö ja katse tulevaisuuteen. Nyt, vuosikymmen myöhemmin, haluan kiittää teitä, että sain tulla kertomaan millä askelmerkeillä me SDP:nä lähdemme nyt tekemään muutosta. Muutosta, jonka keskiössä on ihminen.

Keski-Suomen sosialidemokraattien puheenjohtajana minulla on ilo toivottaa teille hyvää vappua ja suomalaisen työn juhlaa!