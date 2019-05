SDP:n Keski-Suomen piirin varapuheenjohtaja Joutsassa: Riitelemällä ja repimällä, ei ehjää yhteiskuntaa rakenneta – lue koko puhe tästä

Hyvät ystävät, toverit, hyvä vappua juhliva Joutsa!

Vappu on ollut minulle lapsuudestani asti rakas juhla, ei vähiten sen vuoksi, että olen syntynyt vapun tienoilla, mutta myös sen vuoksi, että se lapsuudessa juhlana tarkoitti minulle tuttujen aikuisten vapaapäivää, värikkäitä ilmapalloja ja kauniita valkoisia hattuja jollaisen itsekin toivoin aikuisena saavani. Juhlassa oli tiettyä ylpeydentunnetta.

Vähänpä silloin tiesin vapun historiasta, mutta muistan kuulleeni usein lauseen, ”tämä on jokaiselle työläiselle tärkeä ja kunnioitettava päivä” Se syvempi syy, miksi me tänään juhlimme, selvisi minulle vasta hieman myöhemmin.

Vapun viettäminen on alkanut kaipuusta muutokselle. Sille, että on koettu, että on aika vaatia kohtuullisia työaikoja ja säällistä elämää. Me juhlimme myös Suomessa. Tänä vuonna mekin juhlimme muutosta.

On mahtavaa olla täällä Joutsassa, auringon paistaessa ulkona, kevään kolkutellessa ovelle, juhlimassa vappua teidän kanssanne. Ilmassa on jotain uuden tuntua. Siksi haluankin puhua teille tänään tulevaisuudesta.

Hyvät kuulijat,

Koko edellisen hallituskauden olemme puhuneet muutoksesta täällä Suomessa. Me kansalaiset, tavalliset ihmiset, yhtenä rintamana olemme taistelleet sen puolesta, että saavutettuja työoloja ei heikennettäisi, palkkoja ei leikattaisi, tai että työttömyydestä ei saisi rangaistusta. Sen puolesta, että tulevaisuudesta ei leikattaisi, tai että eläkeläisillä olisi oikeus tulla toimeen taloudellisesti. Edellisen neljän vuoden aikana kansan huolta ei kuunneltu.

Siksi varmasti juuri nyt, tänä vappuna tuntuu niin vahvasti siltä, että olemme uuden edessä. Suomalaiset äänestivät huhtikuun eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta. Sipilän hallituksen eriarvoistava politiikka sai äänestäjiltä selvän tuomion.

Vaalien voittajia olivat sosialidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto. Puolueet saivat yhteensä 15 lisäpaikkaa eduskuntaan. Maahamme on syntymässä SDP:n muodostama hallitus sitten vuoden 1999.

Meillä on käsissämme suuri haaste, sillä tämän päivän Suomessa ei kaikilla mene hyvin, tai edes kohtuullisesti. On korjattava sitä, mikä on rikottu. On palautettava ihmisen luottamus tulevaisuuteen.

Viimeiset vuodet Suomalaista ihmistä on koeteltu pakottamalla, riitelemällä ja sanelemalla. Toivoisin, että ne ajat ovat nyt takanapäin. Maatamme tulee kehittää sopimisella. Riitelemällä ja repimällä, ei ehjää yhteiskuntaa rakenneta.

Hyvät ystävät,

Maailma muuttuu nyt ennennäkemättömän nopeasti ja meidän on kyettävä vastaamaan siihen. Tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen katsovia, vain yhtä vaalikautta pidemmälle suuntavia toimia, jotta tulevaisuudessa meillä täällä Suomessa jokaisella on hyvä elää. Satsaukset lapsiin ja nuoriin näkyvät vasta vuosikymmenten päästä, siksipä on tärkeää tehdä niitä pian.

Tämä maa on ollut tunnettu siitä, että täällä on ihmisen hyvä olla. Yhteiskunta kantaa hädän hetkellä. Itseään on mahdollista kehittää koulutuksella ja maassa on turvallista kasvattaa lapsia. Meille on aina ollut tärkeää pitää kaikista huolta.

Tulevina vuosina Suomessa on tehtävänä suuria uudistuksia niin lasten, opiskelijoiden kuin eläkeläisten puolesta, joten meidän on oltava rohkeita ja kärsivällisiä. Mutta ilman uudistuksia, yhteiskunnan kehitys pysähtyy. Tärkeintä on kuitenkin muistaa pitää uudistuksissa järki mukana ja ihminen mielessä. Monetkaan asiat eivät tapahdu sormia napsauttamalla, tai yön yli nukkumalla. Monet hyödyt näkyvät vasta lastenlapsillemme. Mutta se on sitä solidaarisuutta, sitä, mitä me Suomessa kaipaamme.

Yhtenä uudistuksista on varmasti jo viime hallituskaudella ajettu, ja varmasti meidän Suomalaisten tasavertaisen terveydenhoidon kannalta onneksi toteutumatta jäänyt sote-uudistus.

Sote-uudistusta tarvitaan, mutta sitä tarvitaan ihmisten hoitoon pääsyn parantamiseksi ja turvaamiseksi, ei rahantekovälineeksi yksityisille terveysyrityksille. Hoivan tulee olla hyvää ja turvallista myös silloin, kun itse ei jaksa itsestään huolehtia. Jokainen ihminen ansaitsee hyvä hoidon, tarpeeksi lähellä omaa kotiaan, ja jokaisen hoito tulee olla parasta mahdollista, ilman yritysten voittojen laskemista.

Tänä keväänä uutisissa on myös vilissyt tietoa vanhustenhoidon laiminlyönneistä. Olemme lukeneet useita uutisia suurten terveysjättien osallisuudesta näihin epäkohtiin. Milloin inhimillisestä hoivasta ja ihmisten perustarpeista tuli kauppatavaraa?

Jokainen vanhus ansaitsee inhimillisen vanhuuden, hoivan ja huolenpidon, ja jokaisella vanhustenhoidossa työskentelevällä työntekijällä on oikeus saada tehdä oman työnsä hyvin, ilman liian suurta kuormitusta.

Me tarvitsemme ihmisen näköisen, oikeudenmukaisen sote-uudistuksen ja ihminen edellä sitä on vietävä eteenpäin tulevalla hallituskaudella.

Hyvät kuulijat,

Vappu on niin työläisten ja muutosten, kuin opiskelijoiden juhla.

Osaaminen on asia, josta Suomi on ollut maailmalla vuosikausia tunnettu, mutta mikä on viime vuosina jäänyt leikkausten jalkoihin. Maksuton perusopetus on taannut jokaiselle Suomalaiselle tasa-arvoiset lähtökohdat elämään, taustasta riippumatta.

Osaamisesta ja koulutuksesta on pidettävä vahvasti huolta myös tulevaisuudessa. Luomalla valoisia näkymiä nuorten tulevaisuuteen, turvaamme maamme toiminnan myös tulevaisuudessa.

Siksi toisen asteen koulutuksen on oltava maksutonta ja oppivelvollisuuden piirissä. Tämä teko on satsaus tulevaisuuteen.

Koulutusta ja sivistystä täytyy puolustaa, ja vaalia sitä Suomalaista ylpeydenaihetta, että jokaisesta ihmisestä voi Suomessa tulla mitä tahansa!

Jotta voimme olla osana edelläkävijöitä, jotta voimme huoletta jättää tämän maapallon tuleville sukupolville, myös ympäristön hyvinvoimiseksi meidän tulee tehdä tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana toimia. Uudistukset täytyy toteuttaa oikeudenmukaisesti ja niin, että kenenkään arki ei täällä pitkien välimatkojen pohjolassa vaarannu. Kaikkia ratkaisuja meillä ei vielä jokaiseen ongelmaan ole, mutta työ muutoksen eteen on aloitettava, jotta meidän lapsillamme on tulevaisuudessa maa, jossa elää hyvää elämää. Kysytään, jos ei tiedetä, kuunnellaan, jos meille puhutaan.

Hyvät ystävät,

Kansallisten haasteiden ja muutostarpeiden lisäksi elämme alati muuttuvassa maailmassa, jossa tapahtuu paljon. Niin markkinatilanteet kuin rauhantilanteet vaihtelevat riippuen myös siitä, kuka milloinkin on minkäkin suurvaltion vallankahvassa.

Me Suomalaiset emme ole maailmassa yksin.

Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, omien seinien tuijottelun sijaan. Suomella on tärkeä rooli ja arvostus kansainvälisesti. Pidetään siitä kiinni.

Tänä keväänä käydään Euroopan parlamentin vaalit toukokuun lopulla ja onkin tärkeää käyttää ääntänsä myös niissä.

Yhtenäinen, toimintakykyinen unioni pystyy toimimaan vaikuttavasti maailmassa, ja se on myös meidän Suomalaisten etu.

Hyvät kuulijat tähän loppuun totean vielä,

Politiikka on muuttunut. Tulevaisuudessa korostuu entisestään muiden ajatusten ymmärtäminen, ja inhimillisten ja asiallisten kompromissien tekeminen lehmänkauppojen sijaan. Valitsimme tämän kevään eduskuntavaaleissa 200 uudistuksen ja hyvän, sekä turvallisen suomen rakentajaa, kansanedustajaa.

Työtä ei kuitenkaan tehdä yksin, vaan kansaa on kuunneltava, siksi kutsunkin teidät kaikki rohkeasti mukaan tähän muutokseen. Rohkaisen teitä kertomaan huolista eteenpäin, jotta viesti saadaan juuri sinne, missä muutoksen avaimet ovat.

Tulevaisuuden Suomi rakennetaan yhteistyössä kokemuksen ja tuoreiden näkemysten kanssa. Nyt tarvitaan viisasta yhteistyötä, sillä riitelemällä ja repimällä me emme saa ehjää tulevaisuutta rakennettua.

Yhdessä olemme pienenä kansana paljon enemmän kuin yksin. Siksi korostan kuuntelun ja keskustelun tärkeyttä, inhimillisyyttä. Sitä, että olemme ihmisiä toinen toisillemme.

Me tarvitsemme nyt vahvaa, faktoihin pohjautuvaa suunnannäyttämistä, sen korostamista, että huomenna on paremmin kuin tänään.

Että perheiden vanhemmat saavat uskoa lastensa hyvään tulevaisuuteen.

Että meidän nuoret opiskelijat saavat uskoa valmistuvansa hyvään ja oikeudenmukaiseen työelämään.

Että meidän eläkeläiset saavat kokea oikeudenmukaisen toimeentulon,

ja että meidän vanhukset saavat uskoa inhimilliseen vanhuuteen.

Katsomme rohkeasti tulevaan, toinen toisistamme huolehtien. Sellainen on hyvä Suomi.

Tänään on aika juhlia vappua, sitä ihanien valkoisten hattujen ja muutoksen juhlaa, huomenna jatkamme työtä paremman tulevaisuuden puolesta!

Näillä sanoilla toivotan teille, hyvät ystävät, valoa ja luottamusta tulevaisuuteen ja hyvää vappua!