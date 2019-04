SDP:n Lindtman al-Taeesta: On selvää, että tässä on tullut särö luottamukseen – ryhmä käsittelee tapausta torstaina

Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii kohun keskellä olevalta Hussein al-Taeelta rehellisyyttä, kun tapausta käsitellään uudelleen eduskuntaryhmässä torstaina.

– Luottamus on kansanedustajan työssä toiminnan lähtökohta. On selvää, että tässä on tullut särö luottamukseen, Lindtman sanoo STT:lle.

– Kyllä tässä on ollut ikäviä yllätyksiä. On erittäin ikävää, ettei al-Taee ole ollut avoin ja rehellinen heti alusta lähtien.

Viime viikolla Lindtman kertoi, että tapaus on loppuun käsitelty eduskuntaryhmässä. Lindtmanin mukaan asiaa käsitellään uudestaan, koska eilen ilmeni, ettei al-Taee ole ollut alusta asti avoin ja rehellinen.

– Nyt on hyvä, että al-Taee on nyt viimein katsonut totuutta silmiin, vaikka se on tehnyt kipeää. Hänen täytyy käydä tämä vielä ryhmässä läpi. Sen pohjalta ryhmä tekee johtopäätöksen, Lindtman sanoo.

Ryhmän puheenjohtaja ei halua arvioida ryhmän reaktioita vaan haluaa, että tapaus käydään ensin yhdessä läpi. Lindtman korostaa, että SDP:n eduskuntaryhmä ei milloinkaan voi hyväksyä minkäänlaista uskonnollis-etnistä, kansallisiin ryhmiin tai vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää, asiatonta käytöstä tai kielenkäyttöä.

Hallitustunnustelija ja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinne näkee, että al-Taee on huijannut myös puoluetta.

– Mekin olemme tulleet vähän huijatuksi tässä asiassa, Rinne sanoi toimittajille eduskunnassa iltapäivällä.

– En todellakaan hyväksy tällaista kirjoittelua.

Rinne kertoi toimittajille keskustelleensa al-Taeen kanssa. Hän oli neuvonut kansanedustajaa irtisanoutumaan kirjoituksistaan ja pyytämään anteeksi.

Valheiden vyyhti

Tuore kansanedustaja al-Taee astui eilen julkisuuteen ja pyysi anteeksi vuosien takaisia Facebook-kirjoituksiaan, joissa hän solvasi muun muassa sunnimuslimeja, homoja, somaleja ja juutalaisia.

STT kysyi al-Taeelta kirjoitusten kuvakaappauksista jo viime vuoden marraskuussa, jolloin hän työskenteli konfliktijärjestö CMI:ssä. Al-Taee kiisti silloin kirjoitukset, epäili kuvien aitoutta ja uskoi kyseessä olevan selkeä mustamaalausyritys.

– En tunnista sanoja omakseni, eivätkä istu arvoihini millään lailla. Tuntuu omituiselta, että joku tarkoituksenhakuisesti pyrkii kyseenalaistamaan agendojani tällä tavalla. Minusta tässä on selkeä mustamaalausyritys. STT:n on hyvä tarkkaan pohtia tässä, että miten se ei tule käytetyksi välineenä minun tai kenenkään muun maineen tai työn kyseenalaistamiseen ilman tolkullista näyttöä, al-Taee kirjoitti sähköpostissaan marraskuussa STT:lle.

Maanantaina al-Taee myönsi blogissaan kirjoitusten olevan aitoja.