SDP:n Lindtman pitää järkevänä, että hallitustunnustelija on joku muu kuin hän tai Marin – Keskustan Kurvinen sanoo Rinteen kelpaavan tunnustelijaksi

Myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman pitää järkevänä, että hallitustunnustelija on joku muu kuin pääministeriehdokkaaksi ilmoittautunut henkilö. Hän ei suoraan vastannut, voiko hänen mielestään hallitustunnustelija olla pääministerin tehtävästä eronnut puolueen puheenjohtaja Antti Rinne.

Pääministeriehdokkaaksi Lindtmanin lisäksi ilmoittautunut liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) sanoi eilen, että olisi luontevaa, että hallitustunnustelija olisi Rinne.

Lindtman kommentoi asiaa medialle eduskunnassa iltapäivällä.

Keskustan ryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen puolestaan kertoi aiemmin päivällä STT:lle puolueensa ryhmän olleen yksimielinen siitä, että keskustalla ei ollut enää luottamusta pääministeri Antti Rinteen (sd.) toimintaan.

Keskusta ei kuitenkaan vastusta ajatusta Rinteen mahdollisesta roolista hallitustunnustelijana, Kurvinen kertoo. Puolueelle oleellista on, että SDP valitsee pääministerin, joka pystyy palauttamaan hallituksen uskottavuuden ja luottamuksen.

– Hallitustunnustelijan henkilö ei ole meille oleellinen, kunhan maahan saadaan toimintakuntoinen hallitus.

Eduskuntaryhmät sopivat hallitustunnusteluiden vetäjästä torstaina kello 16.30 alkavassa kokouksessa.

"Kokonaisuus ja eri kokonaispolut"

Kurvisen mukaan lähes jokainen keskustan kansanedustaja käytti puheenvuoron ryhmän ylimääräisessä kokouksessa maanantaina. Puolueella on 31 kansanedustajaa.

– Emme tehneet mitään päätöstä, mutta keskustelussa kannat olivat yksimieliset, Kurvinen sanoo.

Kokouksen jälkeen keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ilmoitti, että puolueessa on "henkilöön liittyvää epäluottamusta". Tämän jälkeen kokoontunut keskustan puoluehallitus oli myös epäluottamuksesta yksimielinen, Kurvinen sanoo.

Myöhemmin ilmoitus toimitettiin Rinteelle kirjallisesti tämän pyynnöstä. Tämän jälkeen Rinne jätti tiistaina eronpyyntönsä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lindtman on pyytänyt, että Kurvinen selvittää "keskustan ryhmän ajattelua ja viime päivien tapahtumia" demarien ryhmäkokouksessa torstaina.

Luottamuksen menettämiseen vaikutti Kurvisen mukaan Postin työkiista ja Rinteen siitä antamat selvitykset. Tilanne herätti myös kysymyksiä hallituksen sisäisestä luottamuksesta ja tiedonkulusta, Kurvinen sanoo.

– Muuttuvat ja osin aukolliset tiedot viimeistelivät sen, että katsoimme, että hallituksen uskottavuus on mennyt.

Rinne sanoi tiistaina eronpyyntönsä jättämisen jälkeen, että keskusta ei ollut osoittanut häntä kohtaan epäluottamusta ennen viime perjantaita. Kurvinen ei vastaa suoraan kysymykseen siitä, oliko luottamuspulaa aiemmin.

– Kysymys on kokonaisuudesta ja eri kehityspoluista.

Sipilä kiistää väitteet Rinteen kaatamisoperaatiosta - "Tuulesta temmattu salaliittoteoriakehitelmä"

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kiistää, että olisi ollut aktiivisesti kampeamassa Rinnettä pääministerin paikalta.

– Sehän nyt olisi aivan kornia, että tekisin sellaisia operaatioita, jotka vaikuttavat seuraajaani pääministerinä. Se on ihan tuulesta temmattu salaliittoteoriakehitelmä, hän sanoi STT:lle eduskunnassa.

Iltalehden tietojen Sipilä olisi ollut yksi keskustalaisista, jotka olisivat ajaneet Rinteen kaatamista jo viime perjantaina. Lehti on julkaissut viestittelyä, jota on sen mukaan käyty keskustan suljetuissa whatsapp-keskusteluryhmissä.

Keskustelussa useat keskustan kansanedustajat kertovat saaneensa puolueen jäsenistöltä vahvoja viestejä, joiden mukaan luottamus pääministeriin oli jo mennyt. Esimerkiksi Sipilä kirjoitti Iltalehden mukaan perjantai-iltana saaneensa viestejä luottamuksen menettämisestä.

Sipilä sanoo STT:lle, että kyseisessä julkisuuteen vuodetussa whatsapp-keskustelussa hän on ainoastaan kysynyt, onko keskustalla ylimääräistä ryhmäkokousta ennen välikysymyskeskustelua. Lisäksi hän on todennut, että "kun tulin Utajärveltä torilta, sieltä tuli samaa viestiä, että ihmiset olivat kyllästyneitä tähän tilanteeseen".

Hän sanoo ilmoittaneensa prosessin aikana kuitenkin puolueen johdolle, että tukee heidän päätöstään, oli se mikä hyvänsä.

Myös Lohi kiistää

Hän kieltää myös väitteen, että hänellä olisi ollut tiiviimpää yhteydenpitoa esimerkiksi kansanedustaja Markus Lohen (kesk.) kanssa, joka Iltalehden mukaan olisi ollut keskeinen hahmo Rinteen syrjäyttämisessä.

– Ei ole ollut. Vuodettu whatsapp-keskustelu on varmaan sattunut siltä kohdalta, jossa on meidän viestit, mutta siellä on paljon muitakin viestejä, Sipilä sanoo.

Myös Lohi kiistää, että olisi aktiivisesti ollut syrjäyttämässä Rinnettä.

Sipilä on lähettänyt SDP:n eduskuntaryhmälle oman selostuksensa tapahtumista.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lindtman kommentoi selostusta sanomalla, että "totta kai suora viesti ja kontakti on aina askel eteenpäin". Hän kuitenkin sanoi vielä odottavansa, että huomenna SDP:n eduskuntaryhmä pääsee keskustelemaan keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen kanssa asiat kunnolla läpi.