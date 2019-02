SDP:n Marin: Jos keskusta ja siniset ovat tosissaan, heillä on myös mahdollisuus äänestää välikysymyksen puolesta

Eduskunta keskustelee vanhustenhoidon tilaa koskevasta välikysymyksestä ensi keskiviikkona. Hallituksen luottamuksesta äänestetään ensi viikon perjantaina. Välikysymys luetaan tänään, ja sen takana on koko oppositio.

Opposition vaatimus vanhustenhoidon hoitajamitoituksen kirjaamisesta velvoittavana lakiin on saanut tukea myös hallituspuolueilta. Kokoomus on jäänyt yksin vastustamaan sitä.

– Puolueet ovat löytäneet toisensa yli hallitus- ja oppositiorajojen siitä, miten hoitajamitoitus saadaan kuntoon. Jos hallituspuolueet keskusta ja siniset ovat tosissaan, heillä on myös mahdollista äänestää tämän välikysymyksen puolesta eli hallitukselle epäluottamusta, sanoi SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin opposition tiedotustilaisuudessa.

Se tarkoittaisi, että hallitus hajoaisi vähän ennen eduskuntavaaleja.

– Ihmisillä, meidän isovanhemmilla ei ole aikaa odottaa sitä, että kokoomus haluaa vaalit ja sitten ehkä työryhmiä. Siihen menee helposti vuosi tai kaksi, kun asia on täysin selvä ja kaikki muut puolueet tämän haluavat, sanoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

Keskustalainen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko toppuutteli kuitenkin eilen eduskunnan kyselytunnilla, ettei eduskunnan aikataulu anna periksi lain muuttamiselle tällä vaalikaudella.

Huolena myös lastensuojelu, vammaiset ja varhaiskasvatus

Oppositio haluaa hoitajamitoituksen lisäksi esimerkiksi hoitolaitosten vahvempaa valvontaa, lisää sanktioita sekä muutoksia hankintalakiin.

– Olemme sitä mieltä, että hankintalakiin pitää sisällyttää entistä vahvemmin laadulliset kriteerit eli hinnan ei pidä pelkästään määrittää sitä, kuka palveluita tuottaa, Marin sanoi.

Oppositiopuolueet kysyvätkin myös muun muassa, miten hallitus aikoo varmistaa muiden kilpailutettujen ja ulkoistettujen palveluiden, kuten lastensuojelun, vammaisten ihmisten palveluiden tai varhaiskasvatuksen laadun ja valvonnan.

– Hallitus ajaa sote-uudistusta, vaikka näemme, että kunnat eivät ole valmiita, ja uskallamme sanoa, että suomalainen yhteiskunta ei ole valmis siihen kilpailutukseen, mitä hallituksen sote-ehdotus edellyttäisi. Jo sen takia uudistus on liian hätäinen ja tulee ihan väärään aikaan siinä muodossa, mitä hallitus nyt ehdottaa, RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist arvioi.

"Vastuunkantoa myös johtajilta"

Meri vaatii kunnollisia rikosoikeudellisia sanktioita myös toimitusjohtajille, jotka ovat vastuussa yrityksistä.

– Toivoisin vastuunkantoa myös johtajilta. Minusta ei ole vastuunkantoa, että vain paetaan ja irtisanoudutaan. Pitäisi jäädä paikan päälle vastaamaan asioista. Meidän pitää saada kunnolliset rikosoikeudelliset sanktiot myös tällaisille henkilöille.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoo, että hoitolaitoksiin pitää olla mahdollista tehdä myös yllättäviä tarkastuksia, jotta nähdään, mikä todellinen tilanne niissä kulloinkin on.

– Tähän liittyy myös yksi ikävä ilmiö. Se on työntekijöiden pelko raportoida väärinkäytöksistä. Jos he raportoivat, he mahdollisesti jäävät ilman työtä, heidän työvuorolistojaan rukataan, heihin kohdistuu sanktioita yrityksissä. Myös asiakkaat ja omaiset pelkäävät, että jos he nostavat epäkohtia esille, se jollakin tavalla kostetaan. Meidän on saatava järjestelmä, jossa voi raportoida anonyymisti viranomaisille ilman, että paljastuu keneltä tieto on tullut, Haavisto sanoi.