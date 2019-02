SDP:n Marin haluaa sitovan hoitajamitoituksen vielä nykyisen eduskunnan aikana

SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin haluaa sitovan hoitajamitoituksen lainsäädäntöön vielä nyt istuvan eduskunnan aikana.

Marinin mukaan hoitajamitoituksen kirjaamisella lakiin on eduskunnan ylivoimainen enemmistö. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ja eduskunta ehtivät käsitellä asian vielä nyt käynnissä olevilla valtiopäivillä, Marin sanoi eduskunnan vanhustenhoitoa koskevassa välikysymyskeskustelussa.

Marinin mukaan asiassa on kysymys vain tahdosta.

– Lainsäätäjän pitää käyttää lainsäädäntövaltaa, kun suositukset osoittautuvat riittämättömiksi ja niitä on törkeällä tavalla rikottu, kuten on käynyt ilmi. Lailla on varmistettava, että ikäihmisten hoito toteutuu ihmisarvoisella tavalla, Marin sanoi.

Marin oli kaikkien oppositiopuolueiden kannattaman välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja.

Marin kummeksui puheenvuorossaan kokoomuksen epäselvää linjaa hoitajamitoitusasiassa, kun puheenjohtaja Petteri Orpo on antanut asiassa ristiriitaisia kommentteja.

– Kysynkin, mikä on hallituspuolue kokoomuksen ja Petteri Orpon kanta tänään? Mitä tarkoittaa mitoitus, joka ei ole numero?

Marinin mukaan viime viikkoina esiin nousseiden ongelmien taustalla on kansainvälisten sijoittajien omistamien hoivakotiketjujen voitontavoittelu, jota on tehty karsimalla henkilöstön määrästä. Hän moitti pääomasijoittajien hallinnoimia sote-yrityksiä myös verojen välttelystä.

– Tälle on tultava loppu. Tarvitaan vahvat pelisäännöt, riittävästi hoitajia ja parempaa valvontaa. Aggressiivinen verosuunnittelu voidaan ja pitää saada kuriin. On vastuutonta antaa voittojen karata verovapaasti ulkomaille, kun ne kertyvät suomalaisten veronmaksajien ja hoivakodeissa asuvien kukkarosta, Marin sanoi.

Yle: Valvira selvittää useita tapauksia, joissa hoivakotiasukkaan epäillään kuolleen hoitovirheen vuoksi

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valvira selvittää parhaillaan useita tapauksia, joissa hoivakodin asukkaan epäillään kuolleen hoitovirheen tai laiminlyönnin seurauksena. Asiasta kertoo Yle.

Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo kertoo Ylelle, että tapauksia on tutkinnassa 13–15.

Epäilyjä on eri puolilla Suomea, ja ne koskevat sekä yksityisiä että julkisia hoivakoteja. Ylen mukaan pääosa tällä hetkellä tutkittavista tapauksista on vuosilta 2017–2018.