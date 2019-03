SDP:n Rinne: Hallitus tekee itsestään poliittisesti täysin ramman ankan

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne pitää pääministeri Juha Sipilän (kesk.) päätöstä hallituksen eroamisesta harkitsemattomana. Rinne sanoo STT:lle, että hallituksen touhu on demokratian ja parlamentarismin kannalta monessa suhteessa arveluttavaa ja rikkoo totuttuja, vakiintuneita tapoja.

Hallitus on Rinteen mielestä itse rakentanut polkua tähän tilanteeseen. Hän muistuttaa, että asiantuntijat ja oppositio ovat pitkään osoittaneet sote-uudistuksen sisältävän perustuslakiongelmia valinnanvapauden ja maakuntahallinnon osalta.

– En näe mitään erityistä perustetta sille, että hallitus viittä viikkoa ennen vaaleja eroaa ja tekee itsestään poliittisesti täysin ramman ankan. Tämä ei ole fiksu tapa hoitaa tätä asiaa, Rinne sanoo.

Huoli EU-puheenjohtajuudesta

Pääministeri Sipilän hallitus on jatkamassa uuden hallituksen nimittämiseen asti toimitusministeristönä. Rinne sanoo olevansa huolissaan heinäkuussa alkavan EU-puheenjohtajakauden valmisteluista. Hänen mielestään olisi ollut tärkeää, että maassa olisi ollut loppuun asti toimintakykyinen hallitus.

– Nyt tarvittaisiin yhteistä poliittista valmistelua, poliittista hallitusta, joka ottaa vastuuta valmistelusta.

Rinne ei vielä tiedä, miten käy eduskunnassa olevan keskeneräisen lainsäädännön. Hän toivoo, että esimerkiksi tiedustelulaki saadaan hyväksyttyä tällä eduskuntakaudella.

Hallituksen toiminta toimitusministeristönä tulee hänen mukaansa vaikeuttamaan asioiden hoitamista ja oli siksi huonosti harkittu päätös. Rinne itse sai tietää Sipilän ratkaisusta valtioneuvoston tiedotteesta.

Markkinamalli ei käy SDP:lle

Pääministeri Sipilä kommentoi tuoreeltaan, että hän voisi kutsua eduskuntapuolueet pyöreän pöydän ääreen.

Rinne muistuttaa SDP:n tarjonneen ajatusta sote-uudistuksen parlamentaarisesta valmistelusta pitkin matkaa.

– Sosiaalidemokraattinen puolue ei tule hyväksymään tätä markkinamallia, jolla viedään sosiaali- ja terveyspalveluita peruspalveluiden näkökulmasta samaan tilanteeseen kuin mitä vanhusten palvelut ovat tällä hetkellä.

– Jos puhtaalta pöydältä lähdetään etsimään ratkaisuja, ei kuitenkaan alusta lähtien valmisteluun, ei SDP koskaan kieltäydy tarkastelemasta tilannetta, Rinne vastaa.

SDP ei kannata hänen mukaansa myöskään maakuntamallia, joka koskee muitakin hallinnonaloja kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Vihreiden Haavisto ymmärtää Sipilän ratkaisua

Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston mielestä sote- ja maakuntauudistus kaatui hallituksen kyvyttömyyteen korjata moneen kertaan todettuja ongelmia. Tiedotteessaan Haavisto arvioi hallituksen eron olevan ymmärrettävä ratkaisu, kun hallituskauden suurin hanke tyssäsi.

Haaviston mielestä olisi hyvä, jos puolueet kokoontuisivat ennen vaaleja käymään läpi sote-uudistuksen seuraavia askelia.

Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen on sanonut kutsuvansa eduskuntaryhmät koolle neuvottelemaan tilanteesta todennäköisesti ensi viikolla.

Halla-aho: Keskusta ja kokoomus haluavat päästä tekemään puoluepolitiikkaa

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pitää hallituksen eroa tässä vaiheessa ennen vaaleja keskustan ja kokoomuksen pyrkimyksenä päästä tekemään puoluepolitiikkaa.

– Varmasti se antaa keskustalle ja kokoomukselle mahdollisuuden tehdä irtiottoja toisistaan ja ryhtyä mätkimään toisiaan, kun ne eivät enää ole sitoutuneita yhdessä sovittuun vaaliohjelmaan. Ja tämä varmaan hallituksen eroilmoituksen tarkoitus on, Halla-aho kommentoi Helsingin medialukion vaalipaneelin jälkeen.

Halla-ahon mukaan sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen oli selvää ennen hallituksen eroa. Hän sanoo, että hallituksen olisi pitänyt erota jo puolitoista vuotta sitten.

– On tavallaan ikävää, että koko uudistus kaatui pitkälti kokoomuksen valinnanvapausmalliin, jota kukaan muu ei halunnut kuin kokoomus, eikä kokoomuksestakaan aivan kaikki.

"Parempi myöhään kuin ei milloinkaan"

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen mukaan hallituksen ero kielii epätoivosta.

– Eroilmoitus, minä näen sen epätoivoisena yrityksenä pelastaa kasvoja vaalien alla. Sipilällä olisi ollut mahdollisuus toimia valtiomiesmäisesti ja puhaltaa sote-peli poikki aikaisemmin.

Arhinmäen mukaan on jo pitkän aikaa ollut näköpiirissä, että sote-uudistus on tiensä päässä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto on Arhinmäen kanssa samoilla linjoilla.

– Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, että onhan sote ollut konkurssikypsä jo pitkään. Elävänä kuolleena on vaeltanut hallituksen sote-esitys pitkin eduskunnan käytäviä. Pitkään on ollut tiedossa, että perustuslailliset ongelmat ovat niin isoja, että niitä ei pysty eduskunta korjaamaan.

Alanko-Kahiluoto uskoo, että sote-valiokunta olisi joka tapauksessa tehnyt tänään sotesta lopun.

– Me olisimme tänään joka tapauksessa lähettäneet sosiaali- ja terveysvaliokunnasta soten korjattavaksi perustuslakivaliokuntaan ja se olisi sitten kaatunut siihen.

Henrikssonin mielestä syynä jääräpäisyys

RKP:n kansanedustaja Anna-Maja Henriksson katsoo, että sote kaatui hallituksen jääräpäisyyteen.

– Suurin syy on varmasti se, että hallitus ei ole riittävän tarkasti kuunnellut perustuslakivaliokuntaa ja asiantuntijoita. Tässä on matkan varrella monta kertaa huomautettu näistä ongelmista ja kuitenkin jääräpäisesti menty eteenpäin, Henriksson kommentoi eduskunnassa.

Hän pitää hallituksen eroa tässä vaiheessa johdonmukaisena ratkaisuna.