SDP:n Rinne lupaa yhä perua aktiivimalliin kuuluvan leikkauksen, jos puolue päätyy hallitusvastuuseen

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vakuuttaa yhä, että mikäli puolue on seuraavassa hallituksessa, työttömien aktiivimalliin kuuluva työttömyysturvan leikkaus peruutetaan.

– Kun SDP palaa hallitukseen jossain vaiheessa, puolue edellyttää, että tämä viiden prosentin työttömyysturvan leikkaus poistuu.

Onko kyseessä siis aikanaan kynnyskysymys, joka ratkaisee sen, voiko puolue olla hallituksessa vai ei?

– Tämä on selvä lupaus minulta, että tämä leikkaus tullaan poistamaan ja tämän lupauksen minä tulen myös lunastamaan.

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan tämän vuoden alussa. Aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan 4,65 prosenttia, jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole tehnyt vähintään 18:aa tuntia palkkatyötä, tienannut yrittäjänä 241:tä euroa tai osallistunut työllistymispalveluihin viitenä päivänä.

Nykyhallitus ei taivu

Hallitus pitää kiinni työttömiä koskevasta aktiivimallista, vakuuttaa sinisten puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Hän sanoo, että aktiivimallin keskiössä on ollut väärä väite, että kyseessä olisi työttömyysturvan leikkaus. Terho huomauttaa, että työttömyysturva paranee suurimmalla osalla työttömistä.

Hän painottaa, että työttömyysturvan uudistuksen kokonaisuutta ei kumota eikä peruta.

– Sellainen vaihtoehto ei ole edes pöydällä, että se peruttaisiin.

Terho huomauttaa, että aktiivimalli on yksi osa kymmenen kohdan työllisyyspakettia, jossa on myös työttömien kannalta pehmeitä ja kannustavia toimia. Ministerin mukaan hallituksen riveissä ei ole rakoilua ja hallituksen toimintakyky on niin hyvä kuin se voi olla.

– Kaikki ministerit puolustavat hallituksen yhteisiä päätöksiä.