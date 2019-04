SDP:n Rinne toivoo hallituksen olevan koossa toukokuun loppuun mennessä

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen tavoitteena on, että uusi hallitus saataisiin valmiiksi toukokuun loppuun mennessä, jos puolueella on edellytyksiä sitä muodostaa. SDP:n puoluehallitus on koolla torstaina ja nimittää silloin puolueen hallitusneuvottelijat, Rinne kertoi STT:lle aamulla.

Rinne sanoo lähtevänsä mielenkiinnolla hallitustunnustelijaksi ja laatimaan kysymyksiä muille puolueille. Hän ei halunnut vielä tarkemmin kertoa, millaisia kysymyksiä hän aikoo esittää, mutta kaikki puolueet saavat joka tapauksessa samat kysymykset.