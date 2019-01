SDP:n Rinteen sairausloma venyy odotettua pitemmäksi – Sanna Marinin mukaan sijaistuksia hajautetaan puoluejohdon kesken

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen sairausloma jatkuu odotettua pitempään. Rinne kertoo Facebookissa, että sairausloma päättyy uusimman arvion mukaan helmikuun loppupuolella. Alun perin hänen piti palata töihin helmikuun alussa.

SDP:n 1. varapuheenjohtaja Sanna Marin kommentoi STT:lle, että tilanne on puolueen näkökulmasta valitettava. Puolue kuitenkin jatkaa vaalityötä suunnitelmien mukaan.

– Tietenkin pyrimme puoluejohdossa hoitamaan kaikki niin hyvin Antin poissa ollessa, että tämä ei kohtuuttomasti vaikeuta SDP:n vaalityötä. Mutta tietenkin toivomme, että hän tulee pian takaisin, Marin sanoo.

SDP johtaa niin Ylen kuin Helsingin Sanomienkin kannatusmittauksia, mutta kokoomus on kirinyt puoluetta kiinni. Marin ei arvioi Rinteen sairausloman mahdollisia vaikutuksia puolueen kannatukseen.

– Minusta kannattaa katsoa enemmän pidemmän ajan suuntia kuin yksittäisiä kannatusmittauksia. Meidän selkeä tavoitteemme on totta kai, että SDP on Suomen suurin puolue huhtikuun 14. päivä, kun käydään vaalit. Tavoitteemme on, että Antti Rinne on seuraava pääministeri ja SDP johtaa hallitusneuvotteluita ja maata vaalien jälkeen. Sen eteen teemme puolueena nyt töitä.

Päätöksiä sijaisuuksista piakkoin

SDP:n puoluejohto tekee Rinteen pyynnöstä päätökset, miten sijaisjärjestelyt hoidetaan sairausloman aikana. Marinin mukaan Rinteen tehtäviä on tarkoitus hajauttaa puoluejohdon kesken.

– Meillä on huomenna aamulla puoluejohdon kokous, ja siellä katsotaan Antin kalenteria helmikuulle, että mitä tilaisuuksia siellä on. Siellä on aika paljon maakuntakierroksia, erilaisia tilaisuuksia ja paneeleja, joten huomenna katsotaan, kuka pääsee mihinkin.

Marin aikoo sijaistaa Rinnettä joissain tilaisuuksissa, mutta hän ei pääse kaikkiin ennalta sovittuihin tapahtumiin.

– Meidän muidenkin kalenterit ovat tietenkin jo aika täynnä, mutta pyritään hoitamaan niin, että jokaiseen tilaisuuteen saadaan puoluejohdosta edustaja. Yhtään tilaisuutta ei jää väliin sen takia, että Antti on sairauslomalla.

Rinne moittii hoitoaan Espanjassa

Suomeen Espanjasta palannut Rinne kertoo Facebookissa, että hänelle on tehty Suomessa sepelvaltimon pallolaajennus. Suomalainen hoitohenkilöstö on Rinteen mukaan kertonut, että hän olisi mahdollisesti jo takaisin töissä, jos laajennus olisi tehty jo Espanjassa.

Lisäksi Rinne on saanut sairaalabakteerin Espanjassa.

Alun perin Rinne joutui sairaalaan Espanjassa keuhkokuumeen vuoksi. Hän moittii kovin sanoin hoitoaan Espanjassa.

– Saadessani Espanjassa hoitoa keuhkokuumeeseen ei siellä jostain syystä tehty kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä, Rinne kirjoittaa.

Suomalaista hoitoa Rinne kehuu. Hän kertoo miettineensä, että onneksi Suomessa on kaikille sama, maailman paras julkinen terveydenhuolto.

– Tarvittiin siis Suomen julkista terveydenhuoltoa, että sairastumisestani saatiin aikaan kokonaisvaltainen ja oikea diagnoosi.

– Paluuseeni liittyen voin paljastaa viestin, joka tulee toistumaan – kokemuksen rintaäänellä – kevään vaalikeskusteluissa. Maailman parasta julkista terveydenhuoltoa ei pilata lehmänkaupoilla. Siitä SDP ja minä tulemme pitämään huolen, Rinne kirjoittaa.