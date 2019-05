SDP:n eurovaaliehdokas Yannick Lahti vappupuheessaan Äänekoskella: "Brexit on sukupolveni kivuliain poliittinen tragedia" – lue koko puhe tästä

SDP:n eurovaaliehdokas Yannick Lahti piti oman vappupuheensa Äänekosken torilla ja muistutti, millaisia ongelmia eriarvoisuuden kasvaminen tuottaa koko Euroopan alueella.

Saavuin eilen iltakoneella Suomeen ja täytyy sanoa, että tuntuu erityisen hyvältä tulla suoraan tänne Äänekoskelle, kotikonnuille Keski-Suomeen. Vappu on juhlana erityisen iloinen tapahtuma ja aina varma alkusoitto tulevasta kesästä.

Minun ei tarvitse sen enempää itse vapun merkityksestä teille puhua. Se on selvä, että se on kaikkien työntekijöiden ja opiskelijoiden juhla. Se on tarina suomalaisen yhteiskunnan muuttumisesta tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaiseksi. Vappuna me voimme muistella ylpeinä menneitä ja katsoa toiveikkaasti tulevaisuuteen.

No mitäpä minä sitten ajattelin eilen viettäessäni vappuaattoa jumissa saksalaisella lentokentällä. Pohdiskelin nimenomaan, mitä on tapahtunut vain muutama viikko sitten ja mitä nyt tulee tapahtumaan. Mietin tietysti eduskuntavaaleja ja niistä saatua tulosta.

Puoluekenttä on muuttunut pysyvästi ja sillä oli vaikutuksensa tulokseen. Hallitusneuvottelut voivat osoittautua hankaliksi. Nyt tänä päivänä haluan kuitenkin keskittyä myönteiseen ja todeta, että SDP on ensimmäisen kerran suurin puolue sitten vuoden 1999. Se ei ole mitätön asia. Se tarkoittaa parhaassa mahdollisessa tapauksessa sitä, että ne vapun teemat, joita me juhlimme tänään iloisissa merkeissä, saavat taas kukoistaa vähintään seuraavan 4 vuoden aikana. Ja voimme heittää hyvästit kuluneen neljän vuoden ankealle jaksolle. Meillä kaikilla täällä tänään on siis syytä olla iloisella tuulella ja suhtautua myönteisesti tulevaan.

Kevään Eurovaaleissa on kyse siitä, minkälaisen Euroopan me haluamme.

Ajattelen, että sosialidemokraattisten ja eurooppalaisten arvojen, heikompien etujen puolustamisen sekä aidon rakentavan ja eteenpäin vievän vuoropuhelun merkitys Suomessa ja EU:ssa, on nyt meneillään olevien murroksien aikana tärkeämpää kuin koskaan ennen. Emme saa millään yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolla tyytyä vain sivustaseuraajan rooliin, kovien euroskeptisten sekä populististen voimien levittäessä omaa tunteisiin vetoavaa, mutta harvemmin tosiasioihin pohjaavaa viestiään. Heidän maalaamansa maailmankuva on kaikessa houkuttelevuudessaan ikävä kyllä hyvin mustavalkoinen. Kun pintaa raapaisee, niin heidän ehdotuksensa näyttäytyvät yhtä ontoilta kuin heidän vastakkainasettelua hakeva retoriikkansakin.

Meidän on kyettävä nousemaan omilla konkreettisilla teoillamme sekä viestimillämme arvoilla moisen keskustelun yläpuolelle ja aina tarjottava tilalle totuus, konkreettisia vaihtoehtoja ja täten aitoa uskoa tulevaisuuteen. Näin Suomessa kuin myös Euroopan parlamentissa.

Näemme päivittäin, mitä ongelmia esimerkiksi eriarvoisuuden kasvaminen tuottaa koko Euroopan alueella. Olemme nähneet jo Iso-Britanniassa, mitä kansallismieliset väärät lupaukset ja helpot vastaukset vaikeisiin haasteisiin tuottavat. Sekasortoa. Minun sukupolveni kivuliain poliittinen tragedia ei ole sote-uudistuksen kaatuminen, tai toinen lamamme vaan Brexit. Ei sen vuoksi, että Iso-Britannian lopulta eroaa EU:sta vaan siksi, että siihen johti halpamainen retoriikka ja tosiasioiden nyt jo todettu vääristely.

Kuitenkin kaikki poliittinen työ, mikä on koskaan kantanut yhtään hedelmää, on aina ollut pitkäjänteisen ja rohkean poliittisen vision määrätietoista eteenpäinviemistä. Se vauras ja kaiken kaikkiaan hyvinvoiva EU mikä meillä on tänä päivänä on jotain mistä 50 vuotta sitten olisi osattu ainoastaan unelmoida. Se on saavutettu dynaamisilla visioilla eikä vastakkainasettelulla, muukalaisvihamielisyydellä tai muullakaan pelottelevalla kauhukuvia luovalla retoriikalla.

Ne isot kysymykset Suomessa ja Euroopassa kuten maahanmuuttopolitiikka sekä ilmastonmuutos voidaan ratkaista ainoastaan yhdessä. Ei yksin.

Turhan usein kuulee, että EU on vain taskuvarkaissa jäsenvaltioissaan käyvä näpistelijä. Nämä väitteet on helppoa todistaa sisällöttömiksi. Eurooppaa ei pidä nähdä mörkönä, joka hajottaa ja hallitsee. Jokainen meistä määrittelee nyt ja tulevaisuudessa itse mikä on oma suhde Eurooppaan maanosanamme ja EU:hun poliittisen unioninamme. Meille – pienelle - Suomelle olisi melkoinen kuolinisku, jos EU:ta ei olisi olemassa. Mahdollisuutemme vaikuttaa kansainväliseen politiikkaan ja liiketoimintaan kuihtuisivat melkein olemattomaksi.

Me demarit olemme historian saatossa aina olleet pitkässä juoksussa vahvoilla juuri sen takia, että emme ole keskittyneet vain ja ainoastaan seuraaviin vaaleihin, seuraavien 4 tai 5 vuoden päähän, vaan aina siihen miltä Suomi näyttää 10 vuoden päästä, miltä Eurooppa näyttää 20 tai 30 vuoden kuluttua.

Usein myös väitetään – erityisesti vaalien alla äänestysaktiivisuuden ollessa matalaa – että ihmiset eivät välitä demokratiasta. Toki luvut voisivat olla korkeampia, mutta uskon osaltani ongelman olevan nykyään se, että yhä useampi päinvastoin kokee, ettei demokratia enää välitä heistä. Juuri tätäkin ajatusta vastaan pyrin kampanjoimaan avoimesti, kohdaten ihmisiä sekä heidän ajatuksiaan, sen sijaan että syyllistäisimme heitä ”yhteiskunnallisesta passiivisuudesta” vaalien alla.

Viestinnän ammattilaisena, erityisesti poliittiseen viestintään erikoistuneena, ymmärrän viestin merkityksen, mutta toisaalta myös merkityksettömyyden, mikäli sanoista ei edes pyritä tekoihin.

Kaikkine puutteineenkin uskon vahvasti Euroopan unioniin sekä sen suunnattomaan potentiaaliin. Euroopassa olemme moninaisuudessamme yhtenäisiä ja tulevissa vaaleissa määrittelemme vahvasti sen minkälaisen Euroopan me haluamme.

Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa olla suomalainen tai olla eurooppalainen. Älkää antako minun tai kenenkään muunkaan määritellä tätä puolestanne. Ei ole olemassa mitään vasemmiston tai oikeiston Eurooppaa, ei ole olemassa vanhojen tai nuorten Eurooppaa, miesten tai naisten Eurooppaa. Ei ole olemassa maahanmuuttajien ja kantaeurooppalaisten Eurooppaa, Euroopan laitaa tai Euroopan ydintä. On olemassa eurooppalaisia maita ja erilaisia eurooppalaisia ihmisiä. Aivan kuten me suomalaiset Suomessa. Me olemme Eurooppa.

Hyvää vappua teille kaikille.