SDP:n kenttäväki: Vaaleihin kannattaa osallistua, vaikka kirkkainta kruunua ei saisikaan

SDP:n presidenttiehdokkaat voittivat presidentinvaalit viisi kertaa peräkkäin vuosina 1982–2006, mutta sen jälkeen menestys on näyttänyt heikommalta.

Paavo Lipposen äänipotti jäi vuoden 2012 vaaleissa 7,6 prosenttiin, ja Tuula Haataisen kannatus näyttää mielipidekyselyjen valossa jäävän nyt vielä tätäkin heikommaksi. Viimeisimmät vaalikyselyt ovat povanneet Haataiselle vain 2–4 prosentin ääniosuutta.

SDP:n puoluehallituksen jäsenten keskuudessa uskotaan, että Haataisen kannatus vielä nousee nykyisestä kuopastaan.

Demariehdokkaan heikkoa menestystä selitetään myöhään alkaneella kampanjoinnilla ja verkkaisesti käynnistyneellä presidenttikeskustelulla. Osaltaan ilmapiiriä on latistanut Sauli Niinistön musertavaksi koettu gallupylivoima.

– Keskustelu ei ole oikein lähtenyt käyntiin. Niinistöä on haastettu ja kyseenalaistettu vasta aivan viime viikkoina, SDP:n Pohjanmaan-piirin puheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo.

– Kun Niinistö on ollut kyselyissä omilla kymmenluvuillaan, on syntynyt mielikuva että vaalit on jo ratkaistu. Ihmiset ovat heränneet vaaleihin vasta viime viikkoina, Kaisa Penny Pirkanmaalta arvioi.

Tunkua menestyjän vankkureihin

Myös SDP:n Keski-Suomen-piiriä edustavan Ahti Ruoppilan mielestä Niinistön ylivoima on latistanut vaalitunnelmaa.

– Istuva presidentti on Suomessa perinteisesti ollut vahvoilla vaaleissa, ja sen lisäksi vielä monilla äänestäjillä on taipumuksena hypätä kyselyissä hyvin menestyneen ehdokkaan vankkureihin, Ruoppila sanoo.

Kaisa Penny kertoo havainneensa kampanjatyötä tehdessään, että suomalaisilla on tällä hetkellä valtava kaipuu vakauteen ja pysyvyyteen. Samalla suomalaisten keskuudessa tunnutaan kaipaavan vahvaa johtajuutta.

Pennyn mukaan ajatus presidentti-instituutiosta on muuttunut perusteellisesti vuodesta 2000, jolloin hän oli ensimmäistä kertaa mukana kampanjatyössä.

– Silloin puhuttiin enemmän asiasisällöistä, nyt puhutaan enemmän henkilöstä ja henkilön johtajuudesta.

"Pitkäjänteistä työtä"

Haataisen toistaiseksi vaatimattomaksi jääneestä menestyksestä huolimatta puoluehallituksen jäsenet pitävät tärkeänä, että SDP on lähtenyt vaaleihin omalla ehdokkaallaan.

– Oma ehdokas oli ainoa vaihtoehto. Näissä vaaleissa ei ole yhtäkään sellaista ehdokasta, jonka takana demarit olisivat voineet olla, Mäkynen sanoo.

– Jos Haatainen ei olisi ollut ehdolla, Niinistö ja muut ehdokkaat tuskin olisivat puhuneet feministisestä ulkopolitiikasta tai laajasta turvallisuudesta. Olemme pystyneet tuomaan asioita keskusteluun, vaikka emme ole ykköspaikkaa saavuttaneetkaan, Penny kiteyttää.

STT:n haastattelemat puoluehallituksen jäsenet muistuttavat, että vaaleihin osallistuminen on tärkeää sinällään, vaikka kirkkainta kruunua ei aina saavutettaisikaan.

– Kaikki kampanjat tehdään aina myös tulevaisuutta varten, ei vain sitä yhtä vaalia varten, Mäkynen sanoo.

– Politiikka on pitkäjänteistä työtä. Presidentinvaaleissa on kysymys muustakin kuin vain presidentinvaaleista, Ruoppila summaa.