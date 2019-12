SDP:n pääministeriehdokkaat nousivat lavalle puoluevaltuuston kokouksessa – lue Lindtmanin ja Marinin puheet tästä

SDP:n puoluevaltuuston kokous on alkanut, ja pääministeriehdokkaat eli eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin pitivät noin 15 minuutin puheenvuorot.

Kannatuspuheenvuorojen jälkeen puoluevaltuusto äänestää pääministeristä.

Sanna Marin nousi lavalle Antti Lindtmanin jälkeen. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Myöhemmin illalla valitaan vielä riviministerit. Seuraaja valitaan ainakin kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle (sd.), joka erosi viime viikon perjantaina. Jos Marin valitaan pääministeriksi, myös hänelle valitaan seuraaja.

Lue alta Lindtmanin ja Marinin puoluevaltuustossa pitämät puheet. Puheet ovat siinä muodossa, jossa SDP toimitti ne medialle.

Antti Lindtmanin puhe puoluevaltuustossa 8.12.

Arvoisat puoluevaltuuston jäsenet,

Värderade partifullmäktigeledamöter!

Hyvät ystävät,

Bästa vänner!

"Epävarmuuden hetkellä kysy, kuinka paljon rohkeutta uskallat tänään jättää käyttämättä." neuvoi Tommy Taberman. Ja oli niin asian ytimessä, että minunkin on se pakko kysyä.

Hyvät ystävät,

Olen lähiöiden kasvatti. Vanhempani erosivat, kun olin viisivuotias. Sisko, Kaisa jäi äidille ja poika meni isälle. Jouko antoi minulle turvallisen lapsuuden, huolenpitoa ja lämpöä. Isän ohje oli: ole aina nöyrä, mutta älä koskaan nöyristele.

En olisi tässä edessänne, elleivät edeltäjämme olisi rakentaneet toimivaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen antamia mahdollisuuksia kaikille. Tänäänkin muistelen lämmöllä peruskoulun opettajaani, joka ymmärsi vilkasliikkeistä poikaa. Hänen suuri tavoitteensa oli, että kaikista oppilaista tulisi kunnon kansalaisia.

Tunnustan. Minulla on kilpailuvietti, ja voittamisen halu. Olen nuoresta lähtien ollut urheilusta innostunut. Intohimoni on jalkapallo. Ja kokemuksesta tiedän, että jalkapallossa menestys syntyy vain laittamalla joukkueen etu oman edun edelle.

Isäni ei kyllä suositellut mukaan lähtöä politiikkaan. Sen tien jouduin löytämään itse. Koulun luokkaretkelle tarvittiin eväät ja kun opettaja ei siihen suostunut, lähdin 14-vuotiaana luokkalaisten puolesta neuvottelemaan asiasta rehtorin kanssa. Eväät saatiin ja siitä lähtien minulla on ollut luja usko siihen, että pieniin ja isoihin epäkohtiin voidaan vaikuttaa.

Poliittinen urani alkoi kaksikymmentä vuotta sitten Vantaan nuorisovaltuuston puheenjohtajan tehtävistä. Yhdenvertaisuus oli tärkeää. Taistelimme liikuntarajoitteiselle nuorelle oikeuden päästä osallistumaan nuorisovaltuuston kokoukseen - valtuustosaliin ja kaupungintalolle rakennettiin hissi.

Puolueen varapuheenjohtajaksi minut valittiin ensimmäisen kerran 2012. Vuonna 2014 sain kunnian olla ensimmäinen varapuheenjohtaja. Vuonna 2012 osallistuin ensimmäisen kerran hallitusryhmän kokoukseen Jutta Urpilaisen toimiessa hallitusryhmän veturina. Jutan tarmokkuus ja energisyys tekivät vaikutuksen. Hallitusryhmän työssä olen ollut mukana Kataisen, Stubbin ja Rinteen hallituksissa.

On ollut suuri kunnia toimia Tarja Filatovin, Jouni Backmanin, Antti Kalliomäen ja Erkki Tuomiojan tavoin sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Välillä on tosin tuntunut, että YK:n pääsihteerinkin tehtävä on helpompi kuin vaativan ja kunnianhimoisen ryhmämme luotsaaminen. Viisi kertaa minut on kuitenkin tuohon tehtävään valittu ja aina yksimielisesti.

Hyvät ystävät,

Uusi hallitus on - todellakin - isojen tehtävien äärellä. Aikaa ei ole hukattavaksi. Viikko sitten keskeytynyttä viiden puolueen yhteistyötä on päästävä nopeasti jatkamaan.

Hallitusohjelmaa on Suomessa kehuttu. Nyt sitä kehutaan jo ulkomaillakin. Olin muutama viikko sitten vierailulla New Yorkissa YK:n päämajassa. Siellä sitä pidetään ensimmäisenä hallitusohjelmana, joka rakentuu kokonaisuudessaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteille.

Hallituksen ylivoimaisesti suurin ja haastavin tehtävä on viedä Suomi hiilivapaaksi yhteiskunnaksi seuraavan viidentoista vuoden aikana ja tehdä se yhtä aikaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja työllisyydestä ja talouden toimivuudesta huolehtien. Tämä tehtävä on haastavuudessaan kova.

Ja tämä on myös meidän liikkeemme suuri tehtävä, sillä moni puhuu ilmastomuutoksen pysäyttämisestä, mutta kovin harva puhuu siitä, miten se tehdään sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Lasku ei voi olla kohtuuton niille. jotka ovat ennestäänkin toimeentulovaikeuksissa. Niiden, joiden hartiat ovat leveämmät ja jotka ovat globalisaation hyötyjen suuria saajia, täytyy tehdä oma osuutensa näissä talkoissa.

Selviämmekö tästä? Kyllä selviämme, sillä olemmehan me suomalaiset löytäneet selviytymisen tien ennenkin. Ja me olemme näyttäneet paitsi itsellemme myös muille, että päästöjen vähentäminen ja terve talouden kasvu on yhdistettävissä. Vuodesta 1990 olemme vähentäneet päästöjä yli viidesosalla ja samaan aikaan taloutemme on kasvanut 60 prosentilla. Olemme siis oikealla tiellä, mutta seuraavat askeleet ovat vaativia, ja ne vaativat meiltä kaikilta sitoumuksia, myös tinkimistä jostain.

Tämä asia vaatii yhteisen tavoitteen sisäistämisen ja yhteisen hengen synnyttämistä. Muutos on mahdollinen vain kansalaisia kuullen ja heidän tuellaan.

Hallitusohjelman toinen punainen lanka on tasa-arvon edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Linjaukset on tässäkin tehty. Parannamme perusturvaa, nostamme pieniä eläkkeitä, satsaamme palveluihin, toteutamme pitkäaikaisen tavoitteemme oppivelvollisuuden laajentamisesta.

Uudenkin hallituksen onnistumisen avainehto on huolehtiminen hyvästä talouskehityksestä. Ajattelen tässä ensimmäisen sosialidemokraattisen pääministerin, Väinö Tannerin edelleenkin kestävää elämäntyötä. Menestyvä talous ja menestyvä yritystoiminta ovat välttämättömiä hyvinvointiyhteiskunnan rakennustyölle.

Pääministerin väistämätön rooli on tänäänkin huolehtia siitä, että hevoset ovat vankkurin edessä eikä toisinpäin. Mitkään hienot ja tarpeelliset lupaukset eivät tule toteutumaan, jos emme huolehdi pitkän ajan menestystekijöistämme: osaamisesta, sopimisesta ja kannattavasta yritystoiminnasta.

Talousratkaisuissa erityisessä asemassa ovat työmarkkinoille tehtävät ratkaisut.

Jokaisen hallituksen, joka haluaa saada tuloksia aikaan, täytyy olla kiinnostunut hyvästä yhteistoiminnasta työmarkkinoiden kanssa. Siinä pitää olla kykyä niin tapaamisiin kuin puhelimenkin käyttämiseen - muuten ei kunnian kukko laula, eivätkä hallituksen suuret tavoitteet etene. Sopimusyhteiskuntaa me haluamme rakentaa - ja siinä on sijansa kaikilla: työnantajilla, palkansaajilla, yrittäjillä, maataloustuottajilla.

Miten Suomi nousi 1990-luvun lamasta? Kyllähän se oli juuri laaja yhteistyö työmarkkinoiden kanssa.

Ja Lipposen sateenkaarihallitusten suuret tulokset, kahdensadantuhannen ihmisen työllistäminen perustui juuri toimivaan työmarkkinayhteistyöhön - sopimiseen. Tällä yhteistyön linjalla pitää jatkaa.

Sanna Marinin puhe puoluevaltuustossa 8.12.

Hyvät ystävät, hyvät toverit,

Bästa kamrater,

Meillä on ollut aikamoinen vuosi. Antin sairastuminen vakavasti viime jouluna oli asia jota en minä, eikä kukaan meistä osannut odottaa. Elettiin vaalikevättä, puheenjohtajatentit olivat alkamassa, eikä meillä ollut varmuutta pääministeriehdokkaamme kunnosta ja toipumisesta. Se oli kova paikka.

Minulta ei tuolloin kysytty, olenko valmis johtamaan puolueen vaaleihin vai en. En minäkään kysynyt. Sillä ei ollut vaihtoehtoja. Oli koottava joukot, tehtävä suunnitelma ja näytettävä suomalaisille, että me olimme tilanteen tasalla. Ja tässä me onnistuimme.

Me onnistuimme, koska me seisoimme yhdessä rintamassa ja meillä oli yhteinen päämäärä. Muuttaa Suomen suunta.

Kuinka moni teistä oli paikalla SDP:n vaalistartissa helmikuussa täällä Helsingissä?

Aika moni. Te varmasti muistatte hyvin, kuten minäkin, sen tunnelman joka tilaisuudessa oli. Vain päivää aiemmin puolueen varapuheenjohtaja, toverimme Maarit Feldt-Ranta oli kertonut, että hänen syöpänsä oli uusiutunut, eikä hän enää tulisi töihin. Antin sairastuminen, Maaritin sairastuminen. Vaaleihin oltaisiin voitu lähteä toisenlaisistakin tunnelmista.

Kuitenkin surun keskellä me löysimme toisistamme lohtua ja voimaa. Vaalistartista ei tullut muistotilaisuutta. Tilaisuus oli yksi innostavimmista, jossa olen puolueurani aikana ollut. Vaikeudet tiivistivät meitä ja me päätimme, tulee mitä tahansa, me selviämme ja me voitamme. Sillä meillä on tehtävä. Muuttaa Suomen suunta.

Noiden kuukausien ja viikkojen aikana puoluejohto, se porukka joka meitä oli jäljellä, hitsautui yhteen. Me tuimme toisiamme ja laitoimme kaikki erimielisyydet sivuun.

Me emme vain selvinneet. Me onnistuimme. Puolueen kannatus vahvistui. Ja me voitimme vaalit. Muutos alkoi 14.4.2019. Ja sillä tiellä me olemme nyt.

Hyvät toverit,

Meidän työmme on kesken. Me lupasimme suomalaisille muutosta ja nyt on aika katsoa eteenpäin. Meillä on tehtävä.

Hallituksen taival ei tule olemaan helppo. Se ei haittaa.

Mikään, mitä sosialidemokraattinen liike on historiansa aikana tehnyt ei ole ollut helppoa. Mutta se on ollut oikein. Kahdeksantuntinen työpäivä, peruskoulu, pohjoismainen hyvinvointivaltio. Meillä on ollut tehtävä ja meillä on yhä.

Kun me neljän vuoden päästä katsomme tätä hallituskautta taaksepäin, meidän on nähtävä ne teot, joita suomalaisille vaaleissa lupasimme ja jotka hallitusohjelmaan neuvottelimme.

Aidosti maksuton toisen asteen koulutus joka ikiselle nuorelle. Kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeus jokaiselle lapselle. Ilmastokestävä yhteiskunta, joka luo työtä ja hyvinvointia kaikkialle Suomeen. Yhteiskunta, jossa työntekijöiden oikeudet toteutuvat ja jossa työelämän laatua parannetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka toteutetaan ihminen, eikä rakenteet edellä. Maa, jossa jokainen voi ikääntyä levollisin mielin ja ihmisarvoisella tavalla.

SDP on kansainvälinen liike. Olen ylpeä tavasta, jolla koko hallitus on hoitanut EU-puheenjohtajuuskauden vaativat tehtävät. Aikamme suuret haasteet eivät ratkea vain kotimaisin päätöksin. Tarvitsemme vahvaa, sopimuksiin perustuvaa kansainvälistä yhteistyötä ja pelisääntöjä. Se on pienen maan turva.

Hyvät toverit,

Olen hyvinvointivaltion kasvatti ja kiitollinen siitä, millä tavoin yhteiskunta on minua tukenut elämäni vaikeinakin aikoina. Olen saanut elää turvallisen lapsuuden, kouluttautua ja tavoitella unelmiani. Sen mahdollistaminen kaikille on ajanut minut mukaan politiikkaan. Tiedän omakohtaisesti vähävaraisen työläisperheen lapsena hyvinvointivaltion merkityksen ja sen, että me sosialidemokraatit olemme sen parhaita puolustajia.

Hyvät ystävät,

Kumpi tahansa meistä valitaan tänään SDP:n pääministeriehdokkaaksi, on selvää, että työhön on tartuttava heti. Perehtymisaikaa ei ole. Työmarkkinatilanne on erittäin vaikea. Ulkoministeriössä kuohuu. Hallituksen rivit on saatava suoriksi. Luottamus ja toimintakyky on palautettava.

Voin tarttua tähän työhön heti. Hyvät toverit, minä olen tilanteen tasalla. Tunnen hallituskumppanit, tunnen valtioneuvoston jäsenet. Olen heidän kanssaan kuusi kuukautta työskennellyt ja neuvotellut. Onnistuneesti.

Yksikään tehtävä, joka minulle on eteen tullut, ei ole jäänyt tekemättä.

Teillä on valtavan suuri tehtävä ja vastuu valita Suomen seuraava pääministeri. Ja te varmasti pohditte niitä ominaisuuksia, joita tällä henkilöllä tulisi olla.

Ensinnäkin pääministerin pitää osata neuvotella ja sovitella eri näkökulmia yhteen.

Johdin hallitusohjelmaneuvotteluissa ensimmäistä neuvottelupöytää Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi. Voitte uskoa, ettei ollut hallitusneuvottelujen helpoin tehtävä yhteensovittaa Keskustan ja Vihreiden näkemyksiä esimerkiksi metsienkäytöstä ja turpeesta. Neuvottelutulos kuitenkin saatiin aikaiseksi ja hyvät toverit, kun te vertaatte hallitusohjelmaa ja SDP:n vaaliohjelmaa, voitte todeta, että hyvin onnistuimme.

Neuvottelutaito ja -kyky on muuta kuin juonimista ja peliä. Se on ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä. Se on kykyä joustaa ja kykyä samalla pysyä lujana. Se on ratkaisun etsimistä muiden puolesta. Tässä minä olen hyvä.

Toiseksi, pääministerin pitää johtaa. Ei käskyttää, vaan johtaa.