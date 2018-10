SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sähköistäisi 200 000 työsuhdeautoa

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan raskaan liikenteen puolella tullaan tarvitsemaan biopohjaisia liikennepolttoaineita vielä pitkään, mutta henkilöautoihin pitää löytää uusia ratkaisuja. Hän lisäisi merkittävästi sähköautojen määrää.

– Ensimmäinen polku siinä voisi olla se, että työsuhdeautot, joita on 200 000 kappaletta, niiden verotusta muutettaisiin niin, että se suosii selkeästi sähköautoja.

Puuvarat jatkavat kasvuaan, ja Luonnonvarakeskuksen mukaan kestävä vuotuinen hakkuumahdollisuus vuoteen 2024 saakka on 84 miljoonaa kuutiota runkopuuta. Rinteen mukaan hakkuita voidaan kasvattaa, jos löydetään korvaavia hiilinieluja muualta.

Hakkuutaso liian korkea

– Hakkuutaso on vaihdellut viime vuosina 60 miljoonasta 72 miljoonaan kuutioon, ja siihen tasoon ei ole mitään tarvetta puuttua, Rinne toteaa.

– 80 miljoonan kuution tavoite näyttää ilmastopaneelin raportin perusteella liian kovalta, jos ei kyetä muita hiilinielun lähteitä vahvistamaan.

Rinteen mukaan hiilen maanielujen vahvistamiseksi on vielä paljon tehtävää. Silloin hakkuita pystyttäisiin lisäämään.

Rinne ei ota kantaa, voidaanko uusia sellu- ja biopolttoainetehtaita rakentaa. Rinteen mukaan täytyy tehdä määrätietoista työtä hiilinielujen kasvattamiseksi, jotta saadaan olemassa olevan teollisuuden ja uusien metsäinvestointien rakka-ainehuolto turvattua.

Puuta ei kannata polttaa

Sen Rinne kuitenkin sanoo, ettei puuta kannata polttaa. Puusta saadaan muualta korkeampi jalostusarvo.

– Biopolttoaine on yksi tapa polttaa puuta, Rinne sanoo ja jatkaa:

– Olisi järkevää kasvattaa isompi osa puista tukkipuiksi, jotta puuta voisi käyttää rakentamiseen, mekaanisen metsäteollisuuden tarpeisiin nykyistä enemmän. Sillä olisi työllisyyttä lisäävä vaikutus.

Rinne ei ota kantaa siihen, tulisiko liikennepolttoaineiden, kuten työkoneissa ja kuorma-autoissa käytettävän dieselpolttoaineen, nykyisistä verotuista luopua. Hän perustelee tätä sillä, ettei lähde määrittelemään yksittäisiä verotuskohteita. Hän kuitenkin sanoo, että fossiilisista polttoaineista pitää päästä eroon mahdollisimman nopeasti.

– Verotuksessa täytyy huolehtia siitä, että se kannustaa käyttämään ilmastonmuutoksen kannalta kestäviä polttoaineita.

Olen valmis pääministeriksi

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on varteenotettava pääministeriehdokas, koska SDP on nyt selvästi suosituin puolue mielipidetiedusteluissa. Kysyttäessä Rinne kertoo olevansa valmis pääministeriksi.

Hän perustelee tätä sillä, että SDP on valmistautunut vaaleihin hyvin. Puolueen tulevaisuus- ja ohjelmatyö ovat hyvässä vauhdissa. Puolueella on selvä visio siitä, mitä tälle maalle pitää tehdä, jotta Suomessa pärjätään.

– Tästä näkökulmasta koen olevani hyvinkin valmis pääministerin tehtävään. Minulla on ministerikokemusta ja paljon kokemusta yhteiskunnallisista tehtävistä. Ei ole epäilystä, ettenkö selviäisi siitä hommasta.

Rinne perustelee puolueen suosiota ohjelmatyöllä, joka on synnyttänyt uusia poliittisia avauksia. Myös hallituksen eriarvoistava ja koulutuksesta leikkaava politiikka on auttanut demareita. Rinne ei sen sijaan myönnä, että ay-liike tekee nyt toimillaan vaalityötä SDP:n eteen. Hallitus on päinvastoin omalla toiminnallaan synnyttänyt jännitettä työmarkkinoille jo pidemmän aikaa.

– Se on hallituksen syy, että ay-liikkeen vieteri katkesi irtisanomisesityksessä. Hallitus on luonut vastakkainasettelutilanteen työmarkkinoilla viemällä vain toisen osapuolen agendaa eteenpäin.

Ay-liikkeen tuessa ei ole mitään väärää

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin on kertonut, että liitto aikoo tukea ensi kevään eduskuntavaaleissa vasemmistoehdokkaita sadoillatuhansilla euroilla. Rinteen mukaan tässä ei ole mitään väärää. Hän muistuttaa, että työantajajärjestöjen erilaiset säätiöt tukevat porvaripuolueita.

– Ay-liike ja poliittinen työväenliike ovat lähteneet liikkeelle yhteisestä juuresta, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Siinä ei ole mitään väärää ja hämäävää, että on yhteisiä tavoitteita yhteiskunnan kehittämiseksi. Me olemme erillisiä organisaatioita. SDP on poliittinen liike ja ay-liitot jäsentensä edunvalvontaorganisaatioita.

– On väärin luoda kuvaa siitä, että siinä olisi jotain väärää, että ay-liike tukee niitä puolueita, jotka niiden arvojen mukaan edistävät palkansaajien asemaa.

Rinne torjuu jälleen kerran sen, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) jarruttaisi sote-uudistuksen käsittelyä.

– Tuo on asenteellinen kysymys. SDP on vastuullinen puolue, joka haluaa, että sosiaali- ja terveysuudistus saadaan tehtyä, koska terveyserot kasvavat edelleen ja on hankaluuksia päästä lääkäriin.

Rinteen mukaan hallituspuolueiden riitely on jarruttanut uudistusta samoin kuin se, että hallitus toi esityksensä liian myöhään eduskuntaan.

Rinne lähtee käräjille

Lapin käräjäoikeus on alkanut käsitellä Kittilän hallintosotkuista syntyneitä syytteitä. Oikeudenkäynnissä on kyse pitkälti siitä, rikottiinko Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän irtisanomisprosessissa lakia.

Ammattiliito Pron puheenjohtajana toiminut Antti Rinne on kutsuttu todistajaksi käräjille. Hänellä ei ole vielä tiedossa tarkkaa käräjäpäivää, koska se pitää sovittaa yhteen eduskunnan aikataulun kanssa. Rinne korostaa, että hänet on kutsuttu todistajaksi.

– Missään muussa roolissa en ylipäätään ole tässä asiassa koskaan ollutkaan ja olen katsonut kauhistuneena Kittilän kuntasotkua, miten asiat voi saada sotkuun. Minulla ei ole mitään muuta tietoa Anna Mäkelän irtisanomisperusteista kuin mitä olen julkisudesta saanut lukea. Miksi minut on kutsuttu todistamaan, sitä en tiedä.

Rinne ei vastaa kysymykseen, oliko hän aloitteellinen hissiyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaaren irtisanomisasiassa.

– Joudun todistamaan oikeudessa, niin on ehkä parempi, etten kommentoi tätä julkisuudessa.