SDP:ssä luotetaan Antti Rinteen paluuseen – "Nyt olisi raukkamaista lähteä vaihtamaan"

SDP:n piirien puheenjohtajat eivät ryhtyisi harkitsemaan puolueen puheenjohtajan vaihdosta, vaikka puheenjohtaja Antti Rinteen sairausloma venyy alkuperäistä pidemmäksi.

Piirijohtajat eivät myöskään halua vielä spekuloida, kuka olisi puolueen pääministeriehdokas, mikäli Rinne ei pystyisi tehtäviään hoitamaan.

Uutissuomalainen kysyi asiaa kaikilta kahdeltatoista piirijohtajalta.

Piirijohtajilta kysyttiin, olisiko puolueen syytä harkita tässä tilanteessa puheenjohtajan vaihtamista mahdollisimman nopealla aikataululla.

"Meillä on hyvä porukka"

Kaikki vastaajat luottavat yhä Rinteen paluuseen.

– En näe mitään syytä kesken kauden lähteä tekemään muutoksia, varsinkaan kun henkilö on sairastunut. Nyt olisi raukkamaista lähteä vaihtamaan henkilöä, Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Ville Rautiainen toteaa.

Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Roope Lehto on samaa mieltä.

– Meillä on hyvä porukka eduskuntaryhmän johdossa ja puolueen varapuheenjohtajina. He pystyvät hoitamaan tilanteen. Rinne on varmasti puhelimen päässä ja pystyy asioista keskustelemaan.

Myös Satakunnan piirin puheenjohtaja Harri Lehtonen on sitä mieltä, ettei sairausloma voi olla syy lähteä vaihtamaa puheenjohtajaa.

– Ei, jos hän on hoitanut hyvin tehtäväänsä. Ei ole puhettakaan puheenjohtajan vaihtamisesta tämän syyn johdosta.

"Koko joukko on mukana"

Myös puolueen pääministeriehdokkaan vaihtamista on piirijohtajien mielestä turha arvuutella, vaikka eduskuntavaalit lähestyvät.

– Pääministeriä ruvetaan valitsemaan huhtikuun puolenvälin jälkeen. En näe mitään syytä tämän tyyppisiin operaatioihin. Paljon tietysti riippuu Antti Rinteen kunnosta, Helsingin piirin puheenjohtaja Pentti Arajärvi toteaa.

Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajan Vuokko Puljujärvi-Seilan mielestä nyt olisi odotettava, että Rinne saa itsensä terveeksi.

– Jos tulee tieto pysyvästä sairaudesta, silloin puheenjohtaja tekee omat ratkaisunsa ja ilmoittaa väistyvänsä. Minusta ei voi toisen ohimenevällä sairaudella lähteä spekuloimaan ja tekemään muita valintoja.

Useampi piirijohtajista toteaa, ettei puolue ole kuitenkaan yhden ihmisen varassa.

– Tämähän [sijaisjärjestelyt] on osoittanut, että meillä eivät asiat lepää yhden ihmisen harteilla, vaan koko joukko on mukana, Hämeen piirin puheenjohtaja Miia Nahkuri sanoo.

Samaa mieltä on Matias Mäkynen Pohjanmaalta.

– Ylipäätään SDP:ssä on menty puolentoista viime vuoden aikana todella positiiviseen suuntaan. Emme ole millään tavalla yhden ihmisen varassa.

Savo-Karjalan piirin puheenjohtaja Neeta Röppänen huomauttaa, että moni suomalainen painii vastaavien vaivojen kanssa kuin Rinne nyt.

– Silti he ovat pystyneet jatkamaan täysillä työelämässä.

"Heinäluomalla kentän tuki"

Piirijohtajilta kysyttiin myös, kuka olisi paras vaihtoehto pääministeriehdokkaaksi, jos Antti Rinne ei enää olisi käytettävissä. Tätäkin vaihtoehtoa kommentoidaan vain varovaisesti.

Pentti Arajärven mielestä tuleva puheenjohtaja löytyisi siinä tilanteessa puolueen "johtoporukasta" tai eduskuntaryhmän johdosta.

– Mutta en moista asiaa ole tietenkään pohtinut, Arajärvi sanoo.

Pohjanmaan Matias Mäkynen korostaa, että puoluekokous on aikanaan tehnyt valinnat.

– Niiden pohjalta mennään. Sanna Marin toimii ensimmäisenä varapuheenjohtajana, Maarit Feldt-Ranta toisena ja Ville Skinnari kolmantena. Tästä ei ole mitään epäselvyyttä, prosessit ovat hyvin selkeitä.

Satakunnan Harri Lehtonen nostaa esiin konkaripoliitikko Eero Heinäluoman nimen.

– Hänellä on sekä ministerikokemusta että puolueen puheenjohtajakokemusta. Hän on yksi niistä henkilöistä, jolla on koko puoluekentän vankkumaton tuki.