SK: Haminan jättilipputangon valmistanut venäläisyritys ja Tukes eri mieltä lipputankostandardeista

Haminan jättilipputangon valmistanut venäläisyritys Amira puolustaa rakennelmaansa Suomen Kuvalehdelle.

– Olemme täysin varmoja, että lipputanko pysyy paikallaan ja toimii niin kuin oli ilmoitettukin, sanoo yhtiön toimitusjohtajan Andrei Saramudin viestin välittävä mainos- ja markkinointiasiantuntija Julija Lutsenko Suomen Kuvalehdelle sähköpostitse.

Amirasta kerrotaan lehdelle, että Haminan lipputanko on suunniteltu erityisesti lipputankoja varten laaditun amerikkalaisen standardin mukaan.

– Lipputankostandardi on laadittu kenttäkokeiden perusteella, ja se on käytössä monissa maailman maissa lipputankojen suunnittelussa. Euroopan standardi sallii tällaisten erityisstandardien käytön siinäkin tapauksessa, että ne eroavat eurooppalaisesta standardista, Lutsenko sanoo.

Tukesin mukaan yrityksen käyttämä standardi on vanha

Suomen Kuvalehden mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on eri mieltä asiasta. Lehden haastattelema ylitarkastaja Petri Kulmala sanoo, että amerikkalainen standardi, johon Amira viittaa, on vanha. Kulmalan mukaan standardissa on se ongelma, ettei siinä säädellä lipputangon kokoa mitenkään.

Kulmalan mukaan Amiran mainitsema lipputankostandardi on tarkoitettu lähinnä normaalikokoisille ja hieman normaalia suuremmille lipputangoille.

Amira puolestaan sanoo, että sen käyttämän lipputankostandardin mukaisella laskentatavalla Haminan lipputanko on kestävä.

Haminan kaupunki päätti keskiviikkona, ettei se nosta lippua kohua herättäneeseen suurlipputankoon maanantaina 3. joulukuuta. Tapahtumalla oli tarkoitus juhlistaa lähestyvää itsenäisyyspäivää.

Kaupungin mukaan lipputangon käyttöönottoon liittyvä tarkastus on edelleen kesken.

Kaupunki oli saanut lisädokumentteja tangon suunnitelleelta ja valmistaneelta toimittajalta, mutta valmistajan lujuuslaskelmia ei pidetty riittävän varmoina.

Satametrinen lipputanko on Euroopan korkein, ja siinä on tarkoitus liehua koripallokentän kokoinen Suomen lippu.