SK: Orpo valitsisi mieluummin vähemmistöhallituksen kuin sixpackin

Yhtenäinen vähemmistöhallitus olisi parempi kuin väkisin koottu kirjava enemmistö, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo Suomen Kuvalehden haastattelussa. Hän viittaa Jyrki Kataisen kuuden puolueen hallitukseen eli sixpackiin.

Orpon mukaan sixpackin ongelmana ei ollut puolueiden määrä vaan se, että ne olivat aatteellisesti kaukana toisistaan. Hänestä vähemmistöhallitus olisi toimivampi vaihtoehto.

– Oleellisinta on, että hallitusohjelmassa näkyy selkeästi talouden ja työllisyyden sininen lanka. Kuuden puolueen hallituksessa kaikki vetivät eri suuntiin. Jos kimurantissa tilanteessa ratkaisu on vähemmistöhallitus, sitä on sitten pohdittava.

Orpo varoo sulkemasta mitään vaihtoehtoa pois. Hän pitää mahdollisena niin porvarihallituksen jatkoa kuin sinipunaakin. Eduskuntavaalit käydään ensi keväänä.

Orpo kommentoi haastattelussa myös kansanedustaja Susanna Kosken (kok.) kohuttua tv-keskustelua työttömän kanssa. Orpo kertoo nähneensä siitä "pienen klipin".

– Sanotaan, että en ollut siitä hirveän ilahtunut. Hän on paljon empaattisempi… En olisi sanonut niin.