SPR järjesti ruokaa, vaatteita ja hygieniatarvikkeita Palokan tulipalosta evakuoiduille heti lauantaina – näin sinä voit auttaa

Suomen Punainen Risti (SPR) aloitti lauantaina Jyväskylän Palokan senioritalosta evakuoitujen ihmisten avustamisen. Kotinsa joutui perjantaina palon vuoksi jättämään 168 asukasta. Kaikkiaan taloissa on noin 200 asukasta.

– Teimme lauantaina ensimmäisiä kotimaan avun avustuspäätöksiä kodeistaan evakuoiduille. Suomen Punaisen Ristin katastrofivaraston varoin on hankittu vaatteita ja hygieniatarvikkeita sekä järjestetty ruokaa kodeistaan pois joutuneille, SPR:n Jyväskylän osaston kotimaan avun yhteyshenkilö Jouko Aho kertoo tiedotteessa.

SPR valmistautuu myös tukemaan ihmisiä sekä henkisesti että käytännön toimin siinä vaiheessa, kun he myöhemmin pääsevät käymään kodeissaan. Tähän apuaan on tarjonnut myös SPR:n valtakunnallinen psykologien valmiusryhmä. Toistaiseksi palotalo on eristetty sortumisvaaran ja palopaikan tutkinnan vuoksi.

SPR ei käynnistä tavarakeräyksiä.

– Tarkoitus on toimia niin, että jos ihmisillä on esimerkiksi huonekaluja, niin näistä voi lähettää tiedot sähköpostilla Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastolle. Sitten kun saamme tiedot evakuoitujen tarpeista, katsomme, onko meillä tarjolla tätä tarvetta vastaavaa lahjoitusta ja yhdistämme avun tarvitsijat ja lahjoitukset toisiinsa vasta tämän jälkeen. Näin meille ei tule röykkiöittäin tavaraa ja muodostu tilaongelmia niiden säilyttämisestä ja yli jääneiden lahjoitusten mahdollisesta hävittämisestä, Aho sanoo.

Tietoja tavaroista voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen jyvaskyla@punainenristi.fi.

SPR krä varoja katastrofirahastoon muun muassa vuosittaisella Nälkäpäivä-keräyksellä. Tietoja rahastosta ja ohjeita lahjoituksen tekemiseen tilisiirroin tai tekstiviestein löytyy SPR:n nettisivuilta.