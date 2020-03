SPR ottaa käyttöön ajanvarauksen verenluovutukseen koronan vuoksi

Verenluovuttajien turvallisuutta pyritään parantamaan ajanvarauksella, Suomen Punainen Risti (SPR) ilmoittaa tiedotteessa. 1. huhtikuuta käyttöön otettava ajanvaraus parantaa järjestön mukaan oleellisesti luovuttajien tarpeen ennakointia koronaepidemian aikana. Tällä hetkellä aikoja voi varata kaksi viikkoa etukäteen.

– Etenkin epidemian aikana on todella tärkeää saada näkymä siitä, minkä verran luovuttajia on lähipäivinä ja lähiviikkoina tulossa verenluovutukseen. Näin voimme varmistaa sairaaloille tasaisesti kaikki ne verivalmisteet joita ne tarvitsevat, SPR:n Veripalvelun operatiivinen johtaja Maarit Kuusisaari-Bergström sanoo tiedotteessa.

"Verenluovutukseen on turvallista tulla"

Verenluovuttajien turvallisuutta parannetaan sillä, että vain heitä lasketaan luovutustilaan eikä esimerkiksi lapsia tai saattajia päästetä mukaan. Myös luovutustiloissa yhtä aikaa olevien määrää rajoitetaan. Lisäksi varmistetaan, ettei luovuttajilla ole flunssaoireita sekä huolehditaan käsihygieniasta ja turvaväleistä.

– Olemme lisänneet tilojen puhdistusta, ja henkilökuntamme on ohjeistettu pysymään kotona, jos heillä on mitään flunssaoireita. Verenluovutukseen on turvallista tulla, Kuusisaari-Bergström sanoo.

SPR:n mukaan on ensisijaisen tärkeää, että terveet ihmiset edelleen luovuttavat verta, sillä sitä tarvitaan myös epidemia-aikana.