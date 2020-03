SPR valmis lähettämään avustusyksiköitä eri puolille Suomea – auttaa jo Hyvinkään sairaalaa varautumaan koronaepidemiaan

Suomen Punainen Risti (SPR) on toimittanut Uudellamaalla Hyvinkään sairaalan käyttöön telttoja ja kalusteita koronavirustilanteeseen varautumiseksi, avustusjärjestö kertoo.

Potilaiden hoitamiseen suunniteltujen telttojen avulla sairaala saa lisätilaa hoidon kiireellisyyden arviointiin. Triage-yksikön teltat ovat Suomen sääoloihin sopivia metallirunkoisia kangastelttoja.

SPR:n mukaan pyyntö avun toimittamisesta tuli Hyvinkään sairaalalta. Punaisen Ristin vapaaehtoisia ja työntekijöitä on osallistunut tänään telttojen pystyttämiseen Hyvinkään sairaalan pihalle.

– Muokkaamme katastrofiavussa käytettäviä avustusyksiköitä tarpeen mukaan. Pohjana tässä on suunnittelemamme evakuointikeskus, joka muokataan vastaamaan sairaalan tarpeita. Nyt yksikön tehtävänä on varmistaa, että sairaalalla on riittävästi kapasiteettia potilaiden vastaanotossa ja arvioinnissa, Punaisen Ristin katastrofivalmiusyksikön koordinaattori Virpi Teinilä sanoo järjestön verkkosivuilla.

Koronapotilaita ei makuuteta teltoissa

Teinilä kertoo STT:lle puhelimitse Hyvinkäältä, että teltat on saatu pystytettyä ja tiloja viimeistellään parhaillaan. Hyvinkään sairaalan pihalle pystytettiin kaksi telttaa, mitoiltaan kuusi kertaa kahdeksan metriä.

Telttoja ei ole tarkoitettu potilaiden varsinaista hoitoa varten.

– Tässä ei makuuteta ja odotuteta ketään, vaan tässä tehdään ensisijainen arviointi, että mikä on se oikea kohde sairaalan sisällä, Teinilä sanoo.

SPR:n mukaan sillä on välitön valmius lähettää useita samanlaisia yksiköitä koko Suomen alueelle.

Teinilän mukaan eri sairaanhoitopiirien resursseista ja tilan tarpeesta riippuu, toimitetaanko samanlaisia telttoja myös muualle kuin Hyvinkäälle.

– Oikeastaan aika vasta näyttää meille, onko tällaiselle tarvetta muualla. Mikäli on, ja tällainen pyyntö Suomen Punaiselle Ristille tulee, niin pyrimme toki auttamaan.