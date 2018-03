SPR:n Veripalvelun monopoli saattaa murtua – mahdollinen uusi toimija vielä kovin vaitonainen

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu on pitkään ollut ainoa toimija alallaan Suomessa. Nyt asiaan saattaa olla tulossa muutos.

Helmikuussa kaupparekisteriin ilmaantui yritys nimeltä Veripalvelu Pisara, joka Facebook-sivuillaan kertoo olevansa verituotteiden valmistukseen ja jakeluun erikoistunut laboratorioyhtiö.

Fimean lääkealan toimijoiden valvontaprosessin yksikön johtaja Eija Pelkonen sanoo, että veripalvelutoiminnan voi aloittaa, kunhan saa toimiluvan valvovalta viranomaiselta, eli Fimealta. Hänen tiedossaan ei ole, että Fimeaan olisi tullut toimilupahakemuksia uusilta toimijoilta.

Veripalvelu Pisaran hallituksen ainoaksi varsinaiseksi jäseneksi on rekisteröity Niklas Elers. Hän sanoo STT:lle, että yhtiö on perustettu tänä vuonna, mutta sillä ei vielä ole varsinaista liiketoimintaa.

– Fimean alaisuudessa toimivilla yrityksillä kestää kohtuullisen pitkään saada toiminta kuntoon. Lisäksi laatuvaatimusten täyttämiseen menee kauan.

Avoimia, mutteivät vielä

Elers ei nyt halua avata yrityksen toimintaa.

– Me tulemme olemaan hyvin avoimia siitä, mitä me teemme, mutta emme koe, että nyt on oikea aika antaa haastatteluita. Puolen vuoden kuluttua kerromme mielellämme toiminnastamme.

Elersin mukaan yhtiöllä ei vielä ole yhteistyökumppaneita, mutta Veripalvelu Pisarasta on tarkoitus tulla kansainvälinen yritys, joka toimii ainakin Pohjoismaissa.

Yhtiö on hänen mukaansa kokonaan suomalaisessa omistuksessa, nyt ja vastaisuudessa.

Elers sanoo, ettei halua antaa mielikuvaa pahasta kilpailijasta olemassa olevalle toimijalle. Hän kehottaa kuitenkin vertailemaan verituotteiden hintoja Suomessa, Yhdysvalloissa ja esimerkiksi Virossa.

– Meillä on terveydenhoitoa edistävä missio, ja työskentelemme sen puolesta, että saamme asioita muutettua paremmiksi kaikille suomalaisille. Voiton tekeminen ei ole tärkein asia.

Fimeaan ei uusia toimilupahakemuksia

– Verituotteiden laadun ja turvallisuuden varmistaminen on todella kallista toimintaa. Jos verituotteet olisivat Suomessa selvästi ylihinnoiteltuja, niin kyllä siitä käytäisiin yhteiskunnallista keskustelua. Sitä paitsi täällä olisi jo muitakin yrittäjiä, jos olisi niin että kilpailulla voisi romahduttaa verituotteiden hinnat, sanoo Eija Pelkonen Fimeasta.

Pelkonen ei usko, että veripalveluilla voisi tehdä suuria voittoja Suomessa. Hän sanoo, että laadun varmistamis-, testaus- ja tuotantovaatimukset ovat todella korkeita, tuotteiden maahantuontivaatimukset tiukkia, eikä luovuttajille saa maksaa verestä.

– Meillä ei ole tarveharkintaa lupien myöntämisessä. Veripalvelutoimijoita voi olla vaikka kuinka monta, kunhan ne täyttävät kriteerit.

Fimean kirjaamon mukaan sinne ei ole tullut toimilupahakemusta Veripalvelu Pisaralta.

SPR:n Veripalvelu kertoo kysyneensä Fimeasta, onko Veripalvelu Pisaralla toimilupa. Lisäksi SPR:n Veripalvelun verenluovutuksen johtaja Satu Pastila sanoo, että uuden yrityksen nimi on harhaanjohtava, koska sillä ei ole SPR:n Veripalvelun kanssa mitään tekemistä.