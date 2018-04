SS: Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen syyttää EU-maita hötkyilystä venäläisdiplomaattien karkotuksissa

EU-maat hötkyilivät karkottaessaan venäläisiä diplomaatteja Englannin Salisburyn hermomyrkkyiskun vuoksi. Näin arvioi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) Savon Sanomille.

– Olisi ollut parempi odottaa varmoja todisteita Venäjän syyllisyydestä, Pietikäinen sanoi keskiviikkona Kuopiossa.

– On järkevää olla yhteisrintamassa, mutta kannattaa olla aika tarkka, ettei syyllisty siihen, mistä toista syyttää. Jos on sitä mieltä, että on oikeusvaltioperiaate ja pitää olla evidenssit, täytyy kuulla toista, hän kertoo.

Pietikäisen mielestä yhden tai kahden diplomaattien karkottaminen on vain viestittelyä, jolla ei ole suurta vaikutusta.

– Ehkä muutamassa viikossa tämäkään keskustelu ei olisi vanhentunut, Pietikäinen uskoo.

Pietikäisen mukaan päätökseen vaikutti EU-maiden korostunut halu osoittaa tukea Britannialle, joka on eroamassa EU:sta.

– Tämä sitoutuu Venäjän ja EU:n jännittyneisiin suhteisiin ja brexitiin, hän huomauttaa.

Hän on huolissaan diplomaattisen kriisin laajenemisesta. Venäjä karkottaa yli 20 maan diplomaatteja vastatoimena.

Presidentti Niinistö korosti myrkytyksen olevan "vakava asia"

Venäjä on komentanut muun muassa yhden suomalaisdiplomaatin lähtemään Venäjältä. Suurvallan ulkoministeriö ilmoitti ratkaisusta Suomen Venäjän-suurlähettiläälle Mikko Hautalalle viime perjantaina Moskovassa.

Karkotus on vastatoimi Suomen päätökselle karkottaa yksi Venäjän suurlähetystössä diplomaattistatuksella toimiva henkilö Salisburyn hermomyrkkyiskun vuoksi. Yli 20 maata on karkottamassa yli 150 venäläistä diplomaattia iskun takia.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan yhden diplomaatin karkottaminen on ”tarkkaan harkittu määrä”.

Sipilän mukaan Britannian pääministeri Theresa May esitti Eurooppa-neuvoston kokouksessa lisätodisteita Venäjän osallisuudesta Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkyttämiseen.

Presidentti Sauli Niinistö puhui päivää ennen Eurooppa-neuvoston kokousta puhelimitse Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Niinistön mukaan Putin kiisti puhelun aikana Venäjän osuuden venäläisen ex-vakoojan myrkyttämiseen.

Niinistö korosti hermomyrkkyiskun olevan ”vakava asia” ja yleisen näkemyksen olevan, että Venäjä on teon takana.

Venäjän Suomen-suurlähetystön mukaan maalla on Suomessa liki 60 diplomaattistatuksen työntekijää, mutta todellisuudessa heitä lienee enemmän.