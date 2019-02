SS-miesten perinneyhdistys: Saksaan lähdettiin Suomen asialla ja Suomen valtiollakin on vastuu tapahtuneesta

Suomalaisten SS-miesten Veljesapu-perinneyhdistystä johtavalla Pekka Kääriäisellä on vähintään yhtä tiiviit yhteydet Saksaan kuin hänen isällään, SS-mies Keijo Kääriäisellä.

Kyse ei ole kuitenkaan enää varsinaisesta aseveljeydestä, vaan kaupallisten suhteiden rakentelusta.

– Elokuussa avattiin oma ravintola Berliinissä ja nyt viritellään suomalaisten oluiden ja tisleiden maahantuontia Saksaan. Kauhea stressi päällä, kun kaikki on vielä niin alussa, Kääriäinen puhisee.

Hän oli palannut juuri edellispäivänä Berliinin Grüne Woche -messuilta, maailman suurimmasta ruokatapahtumasta, jossa Suomi oli tänä vuonna suorastaan pääosassa. Tuotteitaan esitteli Saksan jättimarkkinoille yli 80 suomalaisyritystä.

Samankaltainen kultaryntäys oli käynnissä 78 vuotta sitten kun Suomelle tarjoutui mahdollisuus lähettää miehiään sotilaskoulutukseen Saksaan.

– Saksa nähtiin Euroopan johtavana maana, jonka tarjoamaa sotilaskoulutusta ja aseteknologiaa pidettiin Suomen ainoana mahdollisuutena välttää edessä häämöttänyt neuvostomiehitys, Kääriäinen sanoo.

Hänen mukaansa välirauhan ahdistava tunnelma puskee vahvasti esille muun muassa hänen isänsä päiväkirjoista.

– Huoli Suomesta oli todella suuri talvisodan jäljiltä. Oltiin jo alistumassa siihen, että kukaan ei meitä auta – että koko maan miehitys oli vain ajan kysymys. Kun sitten yhtäkkiä Saksa ilmoitti, että suomalaisia otetaan sotilaskoulutukseen, lähtijöitä ei tarvinnut etsiä.

Lähtökynnystä madalsi se, että Saksassa koulutetut suomalaissotilaat olivat jo kerran aiemmin ratkaisseet kotimaansa kohtalon. Jääkärien perinne oli vielä 40-luvun alussa tuoreessa muistissa.

– Saksalaismielisiä lähtijät varmasti olivat, ja läpeensä isänmaallisia, mutta natsi-ideologiaa ihannoivat vain harvat. Täytyy muistaa, että SS-joukkoihin lähteneet olivat valtaosin hyvin nuoria, eivät edes 21 vuoden äänestysikään ehtineitä. Eivät sellaiset paljon ideologioista tienneet.

– Kuvaavaa on, että kun yhdeltä suomalaiselta SS-mieheltä kysyttiin Saksassa, että mikä on hänen maailmankatsomuksensa, vastaus oli että ”päälle vaan”. Tällaisella hakkaa päälle -hengellä siellä mentiin.

Keijo Kääriäinenkin oli Saksaan saapuessaan kesällä 1941 juuri ja juuri 18 vuotta täyttänyt. Hänellä oli kuitenkin jo tuolloin sotilaskokemusta, sillä hän oli mennyt talvisotaan 16-vuotiaana vapaaehtoisena.

– Siellä hän oli porukassa, jonka tehtäväksi tuli Suomen lipun laskeminen Viipurin linnan tornista. Se oli kokemus, joka jäi painamaan mieltä ja oli osaltaan vaikuttamassa siihen, miksi hän halusi lähteä Saksaan koulutettavaksi.

Pekka Kääriäinen ei kiistä sitä, etteivätkö myös suomalaiset SS-miehet olisi voineet joutua Saksan itärintamalla tilanteisiin, joita ei jälkikäteen haluta muistella.

– Yhtä ja toista saattoi tapahtua. Mutta täytyy ymmärtää se, että suomalaiset olivat erityisesti hyökkäyksen alkuvaiheessa – joukkojen edetessä Itä-Euroopan juutalaisalueiden läpi – lähes yksinomaan rivimiehinä. He olivat miehistöä, jotka tottelivat saamiaan käskyjä, koska sille ei ollut vaihtoehtoja.

Jopa suomalaiset aliupseerit pistettiin suurelta osin rivimiehiksi, mihin vaikutti Kääriäisen mukaan natsien rotuajattelu: suomalaiset nähtiin germaaneja alempiarvoisina ihmisinä.

– Kun hyökkäys eteni kauemmas itään, tilanne jossain määrin muuttui. Suomalaiset havaittiin maasto-oloissa jopa saksalaisia paremmiksi sotilaiksi ja vastuutakin alkoi tulla.

Suomalaisten olemattomia mahdollisuuksia vaikuttaa omiin tekemisiinsä kuvaa se, että Keijo Kääriäinen yritti toistuvasti päästä Saksan rintamalta Suomen rintamalle heti kun jatkosota oli syttynyt kesällä 1941.

– Kun sitten yritykset eivät tuottaneet mitään tulosta, isä totesi päiväkirjassaan, että kaipa täällä ollaan parin vuoden mittainen sopimus loppuun asti.

– Käytännössä kaikki joutuivat olemaan. Ainoastaan suomalaisia upseereja lähetettiin ennenaikaisesti takaisin Suomeen, koska upseerin vakansseja ei riittänyt. Ne oli varattu saksalaisille.

Viime vuosien historiantutkimus on suhtautunut aiempaa kriittisemmin suomalaisiin SS-miehiin. André Swanströmin mukaan jopa 45 prosenttia lähtijöistä olisi ollut jonkin sortin natseja tai fasisteja.

Kääriäisen mukaan tämä ei pidä paikkansa.

– Värvärit saattoivat merkitä papereihin monenlaisia asioita, jotta hakijoilla olisi ollut paremmat mahdollisuudet tulla valituiksi. Kaikkea vääristeltiin, omasta pituudesta lähtien, koska sinne todella haluttiin.

– Mutta sitä en ymmärrä, miksi kaikki mahdollinen palokuntatoiminta tulkitaan nyt jälkikäteen fasismin myötäilyksi. Tutkimusta näyttää nyt syntyvän siitä näkökulmasta, että ensin valitaan tulos ja sitten tutkitaan.

Suomen valtion aktivoitumista asiassa Kääriäinen pitää hyvänä. Valtion kannattaisi kuitenkin myös tunnustaa oma vastuunsa asiassa.

– Suomalaisista SS-miehistä puhutaan vapaaehtoisina, mutta tosiasiassahan he olivat Suomen valtion lähettämiä. Toisin oli esimerkiksi Ruotsissa ja Hollannissa, joissa valtio ei ollut hankkeessa mukana.

Suomen valtio olisi Kääriäisen mukaan halunnut, että Suomen vapaaehtoiset olisi sijoitettu saksalaiseen jääkäripataljoonaan, mutta lopulta Saksa päätti, että heidät pistetään muiden ulkomaalaisten tavoin SS-pataljoonaan, koska sillä oli suurempi propaganda-arvo.

– Täytyy myös muistaa se, että aluksi pojille todella puhuttiin vain sotilaskoulutuksesta. Kun ilmeni, että he joutuvat rintamalle, heidän annettiin ymmärtää, että he saavat siirron Suomen rintamalle, heti jos sota siellä syttyy, mutta sekään ei ollut totta. Se, että tätä joukkoa nyt vielä jälkikäteen lyödään, on mielestäni väärin, Kääriäinen summaa.

Keijo Kääriäinen sai Saksan rintamalla aliupseerikoulutuksen ja jatkoi Suomessa opintoja upseeriksi asti.

Sodan jälkeen hän oli kohtalaisen tarkassa syynissä. Valtiollinen poliisi seurasi Kääriäisen puuhia esimerkiksi Kouvolan purjelentokerhossa vuonna 1947.

– SS-mies Kääriäinen korostaa, että kaikki poliittinen toiminta on jyrkästi kielletty kerhon tiloissa. Hän myös toteaa, että ”eipä näillä lentokoneilla neukkulaa uhata”, Pekka Kääriäinen siteeraa Valpon raporttia, jonka hän sai käsiinsä muutama vuosi sitten.

Pikku hiljaa asenteet alkoivat pehmetä. Vuonna 1956 haavoittuneille SS-miehille myönnettiin oikeus sotainvalidien etuuksiin, mikä helpotti heidän taloudellista asemaansa.

60-luvulla suomalaiset pääsivät jo matkustelemaan Neuvostoliitossa ja Keijo Kääriäinen perheineen oli ensimmäisten joukossa.

– Siellä tuli toistuvasti pikkuvihjeitä siitä, että hän oli edelleen merkitty mies. Esimerkiksi kerran Viipurissa huomasimme, että meitä seuraa joka paikkaan joku iso korsto, joka lopulta kysyi ”onko meillä tulitikkuja” – saksaksi.

– Tbilisissä puolestaan opas kertoi bussissa Saksan hyökkäyksestä ja lisäsi mystisesti ”kuten eräs tässä bussissa hyvin tietää”.