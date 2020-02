STT:n moderointipalvelu laajenee Keskisuomalainen-konsernin verkkouutisten kommentointiin

Suomen Tietotoimisto STT alkaa moderoida Keskisuomalainen-konsernin verkkouutisoinnin kommentointia. STT:n moderointi laajenee näin ollen lähikuukausina kymmeniin lehtiin.

Järjestelyssä ovat mukana muun muassa Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Savon Sanomat, Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat. Mukana on myös useita paikallislehtiä.

Moderointi alkaa Etelä-Suomen Sanomista tämän kuun aikana.

STT moderoi jo nyt Ylen, Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien verkkokommentointia.

STT on ensimmäinen uutistoimisto Euroopassa, joka on ryhtynyt tarjoamaan kommenttiosioiden moderointia laajamittaisesti. STT:n moderoijat työskentelevät asiakkaiden antamien linjausten pohjalta. Keskusteluja valvovilla on aiempaa kokemusta moderoinnista.

Työtä ei tehdä STT:n uutistoimituksessa.