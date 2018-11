STT:n tiedot: Kansanedustajien sopeutumisraha nousemassa lähemmäksi työttömyysturvan tasoa – nykyään 1800 euroa, jatkossa 2100 euroa

Paljon kritiikkiä saaneesta kansanedustajien sopeutumiseläkkeestä luovutaan, ja se korvataan kokonaan enintään kolme vuotta maksettavalla sopeutumisrahalla.

STT:n tietojen mukaan eduskuntaryhmät esittävät, että sopeutumisrahan tasoa nostetaan lähemmäksi normaalin työttömyysturvan tasoa. Kansanedustajan peruskuukausipalkkiolla (noin 6500 euroa) sopeutumisraha on nykyään 1800 euroa. Jatkossa sopeutumisraha olisi 2100 euroa, ryhmänjohtajat esittävät.

Jatkossa myös nykyiset sopeutumiseläkkeen saajat ja tai siihen oikeutetut kansanedustajat siirtyvät ajallisesti rajatun sopeutumisrahan piiriin.

Uudistuksen jälkeenkin sopeutumisraha olisi selvästi alemmalla tasolla kuin tavanomainen työttömyysturva, STT:n saamista tiedoista selviää. Noin 6500 euron tuloilla tavanomaisen työttömyysturvan taso olisi perustilanteessa noin 2400 euroa. Työttömyysturva on siis noin 300 euroa korkeampi kuin kansanedustajille nyt esitetty sopeutumisraha.

Eduskuntaryhmät esittelevät ehdotuksensa uudesta sopeutumisrahajärjestelmästä virallisesti perjantaina. Muutokset on määrä hyväksyä vielä tällä vaalikaudella eli viimeistään maaliskuussa. Uusi järjestelmä olisi siis käytössä heti huhtikuun eduskuntavaalien yhteydessä ja eduskunnan vaihtuessa.

Sopeutumisrahajärjestelmä on ollut jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla.

Sopeutumisrahan kesto porrastettu

Tällä hetkellä sopeutumiseläkettä nostavat entiset kansanedustajat saisivat lakimuutoksen jälkeen sopeutumisrahaa kolme vuotta lain voimaantulosta. Sen jälkeen etuus lakkaisi.

Muutoin kolmen vuoden pituiseen sopeutumisrahaan ovat oikeutettuja vähintään 15 vuotta eli käytännössä neljä kautta eduskunnassa istuneet kansanedustajat.

Lisäksi vähintään yhden vuoden edustajana toiminut on oikeutettu yhden vuoden ajan sopeutumisrahaan ja vähintään seitsemän vuoden edustajana toiminut kahden vuoden sopeutumisrahaan. Myös nämä säännöt säilyvät sopeutumisrahajärjestelmässä.

Entisten ja nykyisten kansanedustajien vanhuuseläkkeet säilyvät ennallaan uudistuksen jälkeenkin.

Kunhan virallinen esitys sopeutumiseläkkeen lakkauttamisesta ja uudesta sopeutumisrahajärjestelmästä on saatu, se etenee suureen saliin lähetekeskusteluun. Sieltä asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle myös perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa. Valiokuntakäsittelyn jälkeen asiasta keskustellaan ja päätetään suuressa salissa.

"Kansalaisten oikeustajua vastaan"

Jo loppukeväästä eduskuntaryhmät sopivat, että sopeutumiseläkejärjestelmästä luovutaan. Nyt julki tulleet jatkoaskeleet olivat vielä tuolloin auki.

– Tämä sopeutumiseläkejärjestelmä on sotinut kansalaisten oikeustajua vastaan, arvioi eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) toukokuussa.

Monen mielestä räikeä ongelma sopeutumiseläkkeissä on ollut se, että niissä on huomioitu kansanedustajan ansiotulot muttei pääomatuloja.

– Tämä mahdollistaa sen kikkailun, että vaikka oikeasti on tuloja, niin ollaan sopeutumiseläkkeellä, joka on tarkoitettu työttömyysturvaksi, kritisoi muun muassa kansanedustaja Silvia Modig (vas.) maaliskuussa, kun eduskunta käsitteli sopeutumiseläkkeistä tehtyä kansalaisaloitetta.

Ongelmallisena on pidetty myös sopeutumiseläkkeiden kestoa: eläkettä on voinut nykysäännöillä saada aina vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka. On siis ollut mahdollista, että pisimmillään etuus kestää kymmeniä vuosia, jos on jäänyt eduskunnasta pois nuorella iällä.