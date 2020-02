STT:n tiedot: Nopeiden ratahankkeiden suunnitteluun tarkoitetuista hankeyhtiöistä päästy sopuun – EU-rahoitusta haetaan ensi viikolla

STT:n tietojen mukaan Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnitteluun tarkoitettujen hankeyhtiöiden perustamisesta on päästy sopuun. Kunnat ja Finavia ovat myös tehneet alustavat päätökset, millä maksuosuuksilla kukin lähtee hankkeiden suunnitteluvaiheeseen mukaan.

Hankeyhtiöiden perustaminen edellyttää valtion linjauksen mukaan sitä, että 49 prosenttia pääomasta tulee kunnilta tai muilta toimijoilta. Maksuosuuksista on neuvoteltu siitä lähtien, kun neuvottelut lokakuussa alkoivat.

STT:n tietojen mukaan Suomi on myös hakemassa EU:lta rahaa suunnitteluun. Hakemukset lähtevät ensi viikon lopulla. Haun takaraja on 26. helmikuuta, joten hallitus ehtii lähettää hakemukset aikataulussa. Sitä varten tarvittiin periaatteellinen päätös hankeyhtiöiden perustamista.

Helsingistä Tampereelle kulkevan Suomi-radan ja Helsingistä Turkuun kulkevan Turun tunnin junan neuvotteluryhmät kokoontuivat torstaina iltapäivällä. Ryhmissä on esimerkiksi raidehankkeiden varrella sijaitsevia tai niistä hyötyviä kuntia, Finavia ja liikenne- ja viestintäministeriön edustajia.

Reitti vaikuttaa kuntien haluun rahoittaa

Helsingistä Tampereelle pohditun, merkittävästi nykyistä nopeamman junayhteyden varrella kaupungit kiistelevät miljardeja maksavan radan linjauksista. Kuntien innokkuus osallistua rahoitukseen riippuu siitä, palveleeko uusi rata sen asukkaita. Esimerkiksi Hämeenlinnaa ei kiinnosta rahoittaa sellaista ratayhteyttä, joka kulkisi suorinta reittiä Tampereelle pysähtymättä Hämeenlinnassa. Helsingin näkökulmasta taas on tärkeää, että yhteys Tampereelle on selkeästi nopeampi kuin se nyt on.

Viime kädessä linjauksesta päättää liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan hallitus.

Tiettävästi Suomi-radan neuvotteluryhmässä on hahmoteltu tarvetta erilliselle selvitykselle, jolla linjattaisiin paras mahdollinen reitti Helsingistä Tampereelle.

Nopein reitti menisi Helsinki-Vantaan kautta suoraan Tampereelle. Yhteys tekisi mahdolliseksi alle tunnin matka-ajan. Toisissa vaihtoehdoissa linja myötäilisi enemmän päärataa, jolloin matka-aika olisi noin tunti ja 18 minuuttia.

Suunnitteluun tarkoitetun hankeyhtiön perustamisesta on vielä pitkä matka rakentamiseen, sillä suunnittelussa puhutaan sadoista miljoonista, mutta rakentamisessa miljardeista euroista.