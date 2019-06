STT:n tiedot: Pääesikunnan päällikkö Timo Kivinen nousemassa uudeksi Puolustusvoimain komentajaksi

Uudeksi Puolustusvoimain komentajaksi on STT:n tietojen mukaan nousemassa kenraaliluutnantti Timo Kivinen. Valtioneuvoston on tarkoitus esittää Kivistä virkaan keskiviikkona. Nimityksestä päättää presidentti Sauli Niinistö.

Kivinen toimii tällä hetkellä Pääesikunnan päällikkönä. Häntä on alusta asti pidetty yhtenä vahvimmista ehdokkaista uudeksi komentajaksi.

Nykyisen Puolustusvoimain komentajan Jarmo Lindbergin viisivuotiskausi päättyy heinäkuun lopussa. Hän ei tavoitellut jatkoa virkaan vaan jää reserviin elokuun alusta. Kivinen on 59-vuotias, eli hän on syntynyt samana vuonna kuin Lindberg. Lindberg täytti 60 vuotta viime viikolla, Kivisen syntymäpäivä on joulukuussa. Ikänsä perusteella hänen on mahdollista johtaa Puolustusvoimia lähes seuraavat viisi vuotta eli maaliskuuhun 2024 asti.

Kivinen on uransa varrella opiskellut muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Vieraista kielistä hän osaa ruotsin ja englannin lisäksi venäjää. Kivinen on naimisissa ja hänellä on neljä lasta.

Komentajanimitys lykkääntyi

Kivinen on palvellut Pääesikunnan päällikkönä eli Puolustusvoimien kakkosmiehenä kaksi vuotta. Sitä ennen hän työskenteli strategiapäällikkönä sekä muun muassa sotilasasiamiehenä Budapestissä, Utin jääkärirykmentin komentajana ja Karjalan prikaatin komentajana. Hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi vuonna 2016.

Uusi komentaja oli määrä valita jo maaliskuussa. Nimitys viivästyi, kun pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi ja muuttui toimitusministeristöksi. Oikeuskanslerin linjauksen mukaan esitys uudesta Puolustusvoimain komentajasta ei ole sellainen rutiiniluontoinen tai juokseva asia, joka sisältönsä perusteella olisi kuulunut toimitusministeristön toimivaltaan.

Nyt nimitysesityksen tekee hallituksessa tuore puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).