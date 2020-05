STT:n tiedot: Suoran yleistuen malli koronasta pahiten kärsiville yrityksille on valmis ja tulossa hallituksen käsittelyyn ensi viikolla – myös vaihtoehto valmisteltu varalle

STT:n tietojen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) valmistelema esitys uudesta yleistuesta yrityksille on valmis ja se tulee hallituksen käsittelyyn tiettävästi ensi viikolla.

Suoralla kriisituella on tarkoitus tukea kaikkein eniten koronaepidemiasta kärsiviä yrityksiä, jotka kamppailevat hengissä pysymisestä.

STT:n käymien taustakeskustelujen mukaan yritystuista oli määrä neuvotella jo keskiviikkona, mutta asia siirtyi maataloudessa kiireisesti tarvittavien kausityöntekijöiden tieltä.

Yleistuelle vaihtoehtona on valmisteltu muutoksia Business Finlandin ja ely-keskusten tukikäytäntöihin, mutta taustakeskusteluista käy ilmi, että tämä on epätodennäköisempi vaihtoehto. Näitä eri malleja punnitaan nyt poliittisesti keskenään.

Taustakeskustelujen perusteella yleistuesta ei ole suurta poliittista vastakkainasettelua, mutta jonkinlaista vääntöä voi tulla siitä, miten isoja yrityksiä sillä halutaan tukea.

Suoraa tukea maksettaisiin näillä näkymin Valtiokonttorista ja tarvittavat tiedot saataisiin verottajalta. Mitään harkintaa ei olisi, vaan tuki olisi ikään kuin veronpalautus, jota joko saa tai ei saa.

Lainsäädäntö vie vähintään viikkoja

STT:n tietojen mukaan jos laajamittainen tuki saa poliittisen hyväksynnän, Business Finlandin ja ely-keskusten nyt käytössä olevat tuet palautetaan lähemmäs normaalitilannetta eli ne olisivat selkeästi kehittämistukia.

Laaja yleistuki vaatii lainsäädännön, joka vie vähintään viikkoja. Vastaavaa tukimuotoa ei ole ennen ollut käytössä.

Poliittisesti pitää myös vielä ratkaista muun muassa, miten suurta joukkoa yrityksiä yleistuella tuettaisiin. Kustannusarvion siitä, mitä tuki maksaisi, tekee valtiovarainministeriö. Tällä hetkellä on puhuttu sadoista miljoonista euroista, mutta summa on tiettävästi auki. Kansantaloudellisesti ajateltuna laajan konkurssi- ja työttömyysaallon estämisestä tai edes siirtämisestä kannattaa yhteiskunnan maksaa, arvioivat lähteet. Ongelma on, että kukaan ei tiedä, miten kauan koronakriisi jatkuu.

Lintilä Twitterissä: Korvausajankohtaa syytä vielä tarkastella

Koronakriisin sulkema ravintola-ala sai jo keskiviikkona selvyyttä omasta tuestaan, kun työministeri Tuula Haatainen (sd.) esitteli hallituksen sopiman noin 123 miljoonan euron arvoisen tukipaketin. Haatainen sanoi antavansa esityksen valtioneuvostolle torstaina tai perjantaina.

Helsingin Sanomien mukaan tuki olisi ollut listalla jo tänään, mutta keskusta vaati sen viime tingassa pois käsittelystä. Lehden mukaan keskusta ei kuitenkaan vaatinut pitkään valmistellun ja jo kertaalleen sovitun esityksen pöydälle jättämistä, vaan se haluaa käydä yhden jakoperusteen vielä kertaalleen poliittisesti läpi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) perusteli Twitterissä, että alkuvuonna monella ravintolalla myynti on pientä, joten korvausajankohtaa on eduskunnan vielä syytä tarkastella.

– Valtioneuvoston on syytä liittää esitykseen lausuma, että nämä asiat tulee huomioitua ja mahdollisimman moni ravintola saisi oikeudenmukaisemman tuen, Lintilä sanoi Twitterissä.

Keskustalähde kertoo Helsingin Sanomille, että esitys on huomenna perjantaina valtioneuvoston listalla. STT:n tietojen mukaan tämä ei kuitenkaan ole täysin varmaa, sillä ministereiden korona-altistuksen takia vielä illansuussa ei ollut varmaa, onko huomenna valtioneuvoston istuntoa.

HS: Esimerkiksi Hesburger-ketju hyötyy korvausmallista

Ravintolatuen oli määrä suosia suhteessa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta Helsingin Sanomien mukaan leikkuri ei iske suuriinkaan konserneihin, jos ne koostuvat lukuisista pienistä yrityksistä.

Tämä johtuu siitä, että yläraja on yrityskohtainen eikä konsernikohtainen. Myös korvausprosentin pieneneminen osuu vähiten konserneihin, joiden liikevaihto on jakautunut useisiin eri yrityksiin.