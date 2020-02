STT:n tietojen mukaan Kreikan orpolapsista keskusteltiin hallituksen iltakoulussa lokakuussa. Poliittista päätöstä asiasta ei ole kuitenkaan tehty.

Asian selvittäminen sisäministeriössä aloitettiin lokakuisen iltakoulun jälkeen. Iltakoulussa oli STT:n tietojen mukaan myös keskustan edustus.

Kreikan orpolapset nousivat pinnalle, kun sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi Ylelle, että hän haluaa Suomen ottavan vastaan perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikan pakolaisleireiltä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi puolestaan keskiviikkona muun muassa MTV Uutisille yllättyneensä Ohisalon ehdotuksesta tuoda orpolapsia Suomeen Kreikan pakolaisleireiltä.

– Kyllä se hivenen yllätti, mutta toki näistä asioista on käyty viime vuonnakin keskustelua ja tiedossa on, että Kreikan leireillä on paljon alaikäisiä lapsia ja näyttää siltä, että Kreikka ei yksin tämän asian kanssa selviä, sanoi Kaikkonen toimittajille eduskunnassa.