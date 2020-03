STT:n tietojen mukaan Uudenmaan eristys alkaa vuorokauden vaihtuessa lauantaiksi. Eduskunnan on määrä päättää asiasta tänään.

Perustuslakivaliokunta on kokoontunut aamulla käsittelemään Uudenmaan liikkumisrajoituksia. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) sanoi ennen kokouksen alkua STT:lle puhelimitse, että toiveena on edelleen, että mietintö saataisiin iltapäivällä täysistuntosaliin, jossa se on ainoassa käsittelyssä.

Ojala-Niemelä ei arvionut, kuinka kauan valiokunnan kokous kestää. Hänen mukaansa käsittelyyn otetaan se aika, mitä tarvitaan.

– Toiveena on, että saataisiin se (mietintö) iltapäivän istuntoon jossain vaiheessa. Ei ehkä vielä kello 13, mutta jossain myöhemmässä vaiheessa.

Liikkumisrajoitukset voivat tulla voimaan heti, kun eduskunta on hyväksynyt ne.

Lisäksi perustuslakivaliokunnalla on käsittelyssä tänään terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoite. Myös työvelvoitetta koskeva mietintö on tarkoitus saada vietyä tänään saliin, jossa se olisi ainoassa käsittelyssä.

Eduskunta kokoontuu täysistuntoon kello 13.

Liikkumisrajoitusten määrä olla voimassa ko lmisen viikkoa

Hallitus kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa esittävänsä Uudellemaalle tiukkoja liikkumisrajoituksia. Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poistuminen aiotaan kieltää. Liikkumisrajoitusten on määrä kestää 19. huhtikuuta asti.

Hallituksen mukaan rajoituksista voitaisiin poiketa vain työssäkäynnin tai elinkeinon harjoittamisen osalta sekä esimerkiksi lapsen tapaamisoikeuden tai lähiomaisen kuoleman vuoksi. Vapaa-ajan matkat esimerkiksi kesämökeille eivät ole riittävä syy ylittää Uudenmaan rajaa.

Asetuksesta käytiin eilen lähetekeskustelua eduskunnassa. Lisäksi lähetekeskustelussa oli myös tervydenhuollon henkilökunnan työvelvoite. Asetuksen mukaan työvelvollisuutta voidaan soveltaa koko maassa. Töihin voidaan kutsua julkisen tai yksityisen terveydenhuollon työntekijöitä, jotka ovat iältään 18–67-vuotiaita. Asetuksen on määrä olla voimassa 13. huhtikuuta asti.

Hallitus pyrki saamaan terveydenhuollon henkilökunnan työvelvollisuuden voimaan jo viime viikolla, mutta tuolloin eduskunnan perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt asiaa.

– Olisi esimerkiksi voinut jäädä epäselväksi, milloin ihmisen ei tarvitse osallistua työvelvollisuuteen, Ojala-Niemelä sanoi viime viikon keskiviikkona.

Hallituksen nyt antaman asetuksen mukaan sovellettavaksi tulevat aiempaa kattavammin valmiuslain säännökset työvelvollisuudesta. Näin pyritään huolehtimaan työvelvollisen aseman ja oikeuksien suojaamisesta.

Useat sadat poliisit ovat valmiina töihin, jos Uusimaa päätetään eristää tänään

Useat sadat poliisit ovat valmiina liikennevalvontaan tänään, jos eduskunta päättää Uudenmaan liikkumisrajoituksista, kertoo Helsingin poliisilaitoksen poliisikomentaja Lasse Aapio STT:lle.

Aapion mukaan myös varusmiehet hälytetään apuun heti eduskunnan päätöksen tultua. Poliisi antoi virka-apupyynnön Puolustusvoimille eilen.

Poliisissa on varauduttu siihen, että rajoitukset astuvat voimaan tämän päivän aikana. Liikkumisrajoituksia valvomaan kiinnitetyt poliisit ovat valmiina niin, että tehtävään päästään lähtemään mahdollisimman nopeasti.

– Me odotamme, tuleeko päätöstä vai ei. Jos päätös tulee, laitamme sen viipymättä täytäntöön, Aapio sanoo.

Aapion mukaan poliisissa on otettu huomioon tietty aikaikkuna, jolla eduskunnan päätös voisi tänään tulla.

Tiesulut on tarkoitus saada myös saman tien Uudenmaan maakunnan rajoille, Aapio kertoo. Maakunnan rajoille on tulossa 30–40 sulkupistettä. Teiden lisäksi poliisi valvoo rautatie- ja lentoliikennettä.

Jos rajoitukset eivät tule voimaan vielä tänään, valvontaan kiinnitetyt poliisit siirtyvät muihin työtehtäviin, Aapio kertoo.