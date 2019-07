SYL:n toiveet jäivät ilman vastakaikua – Pekonen: Perustulo "ei ole realistinen tässä tilanteessa"

Hallituksen jättihanke sosiaaliturvauudistus ei ole johtamassa vastikkeettomaan perustuloon, arvioi uusi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

– Vasemmistoliitto on kannattanut vastikkeetonta perustuloa yhtenä sosiaaliturvan pohjaratkaisuna, mutta se ei ole realistista tässä tilanteessa eikä yhden hallituskauden aikana, Pekonen sanoo.

Sotu-uudistusta pohtiva komitea aloittaa työnsä syksyllä, ja uudistus valmistellaan parlamentaarisena yhteistyönä. Poliittista linjanvetoa tarvitaan muun muassa siitä, onko sosiaaliturva vastikkeetonta vai vastikkeellista.

– Se on valtava kysymys, Pekonen huomauttaa.

– Asia jakaa todella paljon puolueita, eikä edes hallituksessa ole siitä yksimielisyyttä.

Pekonen katsoo, että vastikkeellisuus tai vastikkeettomuus voisi vaihdella eri sosiaaliturvan muodoissa.

Huolta pois perustulolla

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL toivoi heinäkuisessa kannanotossaan siirtymistä perustuloon. SYL:n toiveen taustalla oli huoli opiskelijoiden jaksamisesta ja toimeentulosta sekä siitä, ettei opiskelija voi juuri lomailla.

Perustulosta toteutettiin vuosina 2017–2018 kokeilu, jossa oli mukana 2 000 työtöntä. Jokainen heistä sai 560 euroa kuussa ilman ehtoja tai tarveharkintaa.

Alustavien havaintojen mukaan perustulo paransi työttömien hyvinvointia muttei työllisyyttä. Vuoden 2018 osalta tuloksia odotetaan alkuvuonna 2020.

Etuuksia yhtenäistettävä

Pekonen pitää uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena sosiaaliturvan yksinkertaistamista.

– Tuntuu, että päättäjillä ja jopa ihmisiä auttavilla ammattilaisilla on vaikeuksia ymmärtää järjestelmää.

Myös sosiaaliturvan saajilla on ongelmia.

– Pidän huonona sitä, että toimeentulo jää vajavaiseksi sen vuoksi, ettei osaa tai tiedä hakea kaikkia niitä etuuksia, joihin olisi oikeutettu.

Pekosen mukaan yksinkertaistaminen tarkoittaa sitä, että käydään läpi nykyiset tukimuodot ja se, miten niitä voisi yhtenäistää ja karsia.

Erilaisia sosiaaliturvan etuuksia on lähes 30. Niihin lukeutuvat muun muassa toimeentulotuki, työttömyysetuudet, perhe-etuudet, asumisen tuet ja erilaiset eläkkeet.

– Sosiaaliturvajärjestelmä on rakentunut niin, että on vastattu johonkin tarpeeseen ja on syntynyt paljon erilaisia tukimuotoja. Niistä on syntynyt viidakko.

Sosiaaliturvaa rahoittavat kunnat, Kela, työttömyyskassat sekä eläke- ja muut vakuutuslaitokset. Myös niiden roolia on Pekosen mukaan selvitettävä.

– Mikä niiden suhde on ja onko siellä tehtävissä jotakin, millä kokonaisuutta saadaan selkeytettyä?

Ei kerralla valmista mallia

Sotu-uudistus etenee vaiheittain ja kokeilukulttuuria hyödyntäen.

– Jos sosiaaliturvan uudistamisen aikana saadaan aikaan yksinkertaistavia esityksiä, joista on yksimielisyys, niin niitä voidaan myös laittaa heti toimeen, Pekonen linjaa.

Sotu-uudistus kokonaisuudessaan on valtava ja sen työstämistä jatkaa myös seuraava hallitus. Pekosen mielestä koko mallia ei kuitenkaan tarvitse rakentaa ensin valmiiksi ja aloittaa sen täytäntöönpanoa vasta sitten. Tämän sote-uudistuksen karikot ovat opettaneet.

Pekonen nostaa tärkeimmiksi tavoitteikseen ministerinä pienten eläkkeiden sekä perusturvan korotukset, aktiivimallin purkamisen sekä sotu-uudistuksen käynnistämisen.

Vahva usko perhevapaauudistuksen toteutumiseen

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen toivoo, että perhevapaauudistus etenee nopealla tahdilla.

– Ministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla on tehty hyvää selvitystyötä viime kaudella, vaikka asia ei edennyt hallituksen esitykseksi.

Uudistustyö jatkuu kolmikannassa syksyllä eli heti lomien jälkeen. Pekonen uskoo, että uudistus toteutuu tällä hallituskaudella.

– Talous on se, mikä voi asettaa haasteita, että uudistus pystytään toteuttamaan niin kunnianhimoisesti kuin on ajateltu.

"EK:n huoli on turha"

Hallitusohjelmassa ei ole linjattu perhevapaiden mallia, mutta yksi vaihtoehto on 5+5+5, eli viisi kuukautta kummallekin vanhemmalle ja viisi heidän välillään jaettaviksi.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on kuitenkin kritisoinut mallia työllisyyttä heikentävänä.

– En näe, että perhevapaauudistus ja -malli olisi ristiriidassa hallituksen työllisyystavoitteen kanssa. EK:n huoli on turha, Pekonen sanoo.

Hallitus tavoittelee 75 prosentin työllisyysastetta.

– Kunnianhimoisen ja hyvän perhevapaauudistuksen ensisijainen tavoite ei ole lisätä työllisyyttä, vaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja perheiden hyvinvointia. Toivottavasti se samalla lisäisi naisten työllisyyttä, Pekonen toteaa.

Hallitusohjelman mukaan kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena.