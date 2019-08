Saamelaiskäräjien ehdokasasettelu päättyy tänään. Saamelaiskäräjävaalit järjestetään syyskuussa.

Korkein hallinto-oikeus päätti torstaina, että saamelaiskäräjät ei olisi saanut poistaa liki sataa ihmistä vaaliluettelosta, ja että heidät on palautettava luetteloon.

Siitä, kuka pääsee vaaliluetteloon ja saa siten äänestää saamelaiskäräjillä, on väännetty vuosia. KHO on linjannut jo vuonna 2015, että näillä vajaalla sadalla ihmisellä on äänioikeus. Saamelaiskäräjät ei kuitenkaan pitänyt KHO:n päätöstä oikeana. Myös YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan KHO:n päätös vuonna 2015 loukkasi saamelaisten itsemääräämisoikeutta.

Saamelaiskäräjät on saamelaisten itsehallintoelin, joka edustaa Suomen saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.