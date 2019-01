Saarenmaan koulun lakkauttaminen kävi sunnuntaina yhä vaikeammaksi – kaupunginhallitus päättää asiasta maanantaina

Kaikki eivät mahtuneet sisälle, kun Jyväskylässä Saarenmaan koululla sunnuntaina järjestetty päättäjien ja kyläläisten kohtaaminen alkoi. Kahvia, kakkua ja piirakkaa riitti silti kaikille, ja melkein kaikki saivat suunvuoronkin. Aiheena oli kyläkoulun lakkautusuhka, josta päätöksiä tehdään tänään maanantaina kaupunginhallituksessa ja ratkaisevasti 4. helmikuuta kaupunginvaltuustossa.

Eteisen puolelle jäi istumaan muiden muassa Kaisa Nyrönen pieni poikansa Miko Rekonen sylissään. Ensi syksynä Saarenmaan kouluun tulee ekaluokalle perheen tytär Salla Rekonen, jos koulu enää on olemassa.

– Muutettiin kolme vuotta sitten Nyrölään juuri silloin, kun koulu päätettiin lakkauttaa. Ajateltiin, että onneksi tässä on Saarenmaan koulu, kertoo Rekonen ja kokee tulleensa hieman petetyksi.

Jos päätökset tehdään esitysten mukaan, Salla Rekonen joutuu entistä kauemmaksi oppiin: uuteen Savulahden päiväkotikouluun 16 kilometrin päähän kotoa. Kilometrimäärä ei tunnu paljolta, mutta poikkeileva ja pysähtelevä koulukyyti on hidas kyyti. Jo nyt esikoulukuljetus lähes saman matkan päähän Keski-Palokan koululle kestää tunnin ja vartin suuntaansa.

Salin puolella puhetta johti tilaisuuden koollekutsuja kaupunginvaltuutettu Joonas Könttä (kesk.). Keskustalaisia kaupunginvaltuutettuja oli paikalla useita, kansanedustajiakin kaksi: Anne Kalmari ja Aila Paloniemi, joista jälkimmäinen on myös kaupunginvaltuutettu. Keskustalaisten viesti oli selvä: tätä kyläkoulua ei saa lakkauttaa, eikä sille ei ole perusteita.

Paikalle tulivat myös vihreiden, piraattien, perussuomalaisten, sosiaalidemokraattien ja kristillis­demokraattien edustajat, mutta kokoomuksesta ja vasemmistoliitosta ei ketään. Isoissa valtuustoryhmissä on sisäistä hajaannusta, osa vastustaa ja osa kannattaa Saarenmaan koulun lakkautusta.

Sivistyslautakunnassa lakkautus tuli päätökseksi äänin 9–4. Lakkautuksen puolesta äänestivät lautakunnan vihreiden, demareiden, kristillisdemokraattien, vasemmistoliiton ja kokoomuksen edustajat. Saarenmaan koululle tullut kaupunginhallituksen jäsen, vihreiden Antti Törmälä kuunteli tarkasti kyläläisten puheenvuoroja.

– Olisin valmis ottamaan aikalisän lisäselvityksiä varten. Varmaankin käymme maanantaina tästä hyvän keskustelun, kertoi Törmälä.

Kaupunginhallituksen jäsen Jari Colliander (kesk.) kertoi, että keskustan ryhmä tekee maanantaina hylkäävän esityksen. Myös kaupunginhallitukseen kuuluva Jukka Hämäläinen (sd.) kertoi olevansa koulun säilyttämisen kannalla.

Koulun lakkauttamisen perusteeksi on esitetty useita asioita, joista lähes kaikki asetettiin kyseenalaiseksi. Oppilaita on nyt 43 ja ennuste laskeva. Toisaalta Saarenmaa ja lähikylät ovat haluttuja asuinpaikkoja, jonne lapsiperheet rakentaisivat mielellään. Jarruna kylän kehittämiselle pidetään ainakin keskustan näkökulmasta kaupungin tarkoitushakuista haluttomuutta myöntää poikkeamislupia huolimatta siitä, että ­alueelle on laadittu kyläkaava.

Yhtenä lakkautusperusteena on Savulahteen valmistuvan päiväkotikoulun täyttämistarve. Sitä ei pidetä uskottavana muun muassa siksi, että lähitulevaisuudessa Savulahteen on tulossa lisää asutusta, ja jo ensi syksynä vapautuva subjektiivinen päivähoito-oikeus lisää nopeasti päivähoitopaikkojen tarvetta koko Palokan alueella.

Koulun sisäilmasta on esitetty myös väitteitä, mutta tutkimuksia ei ole tehty. Osa opettajista on kokenut oireita, mutta oppilaista ei kukaan.

– Sisäilmaongelma ei käy argumentiksi koulun lakkautukselle, jos sitä ei ole tutkittu, totesi varavaltuutettu Jamaica Hakkarainen (ps.).