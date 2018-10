Saarijärven jätti-investointi varmistui – valtuutetut taputtivat itselleen koulu- ja kulttuurikeskuksen rakentamispäätöksestä

Useiden vuosien valmistelutyön jälkeen Saarijärven kaupunginvaltuusto päätti maanantaina yksimielisesti uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen rakentamisesta.

Kun noin 12500 neliömetrin kokonaisuus valmistuu, kouluväki sekä kansalais- ja musiikkiopistot saavat uudet, terveet tilat koulukeskuksen alueelle. Nykyiset koulurakennukset puretaan.

Valtuusto päätti, että hankkeen rahoitusvaraus on edelleen 36 miljoonaa euroa. Tästä uudisrakennuksen osuus on noin 28,5 miljoonaa euroa. Summa sisältää myös nykyisten koulujen kauppahinnan leasingrahoittajalle sekä purkukulut.

Tilojen toimintavarustuksen ja irtaimiston enimmäishinnaksi valtuusto linjasi nyt 2,2 miljoonaa euroa, mutta niiden tarkempi hankintasuunnitelma hyväksytään myöhemmin erikseen.

Kaupungin kokoon suhteutettuna jättimäistä rakennushanketta luonnehdittiin valtuustossa useissa puheenvuoroissa historialliseksi ja Saarijärven elinvoiman kannalta merkittäväksi.

– Vaikka Saarijärvellä väki on vähentynyt, haluamme olla vahva seutukeskus tulevaisuudessakin. Tässä hankkeessa on riskinsä, mutta se on meille elintärkeä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Nuopponen (kesk.) totesi.

Monet valtuutetut yli puoluerajojen kiittelivät hankkeen hyvää valmistelua ja valmistelutyön henkeä, vaikka matkan varrella piti tehdä vaikeitakin päätöksiä. Tarvaalan, Linnan ja Kolkanlahden kyläkoulujen oppilaat siirtyvät uuteen keskustan kouluun, ja sivistystoimelta edellytetään isoja säästöjä.

– Erityisen hyvä on, että suunnittelussa on huomioitu käyttäjät, Gunnar Kotamäki (sd.) sanoi.

Harri Lehtinen (kok.) korosti, etteivät koulu- ja kulttuurikeskuksen kustannukset saa ylittää nyt päätettyä kattohintaa.

– Kiitän sitten, kun se on valmis, Lehtinen sanoi muiden valtuustoryhmien antamien vuolaiden kiitosten jälkeen.

Rakennuksen lopullinen hinta tarkentuu urakkakilpailutuksessa, joka käynnistyy tämän vuoden lopulla. Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt ensi keväänä.

Koulu- ja kulttuurikeskuksen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yläkoulun ja lukion tilat sekä ruokala, joka toimii myös yleisötilaisuuksien kulttuuritorina. Tämä osa valmistunee vuoden 2020 lopulla.

Toisessa vaiheessa, joka valmistunee vuoden 2022 lopulla, rakennetaan tilat taito- ja taideaineiden opetukseen sekä kansalais- ja musiikkiopistoille.

– Eikös tämä ole aplodien paikka, valtuuston puheenjohtaja Sami Tuominen (sd.) kysyi vahvistettuaan ison koulupäätöksen nuijan kopautuksella.

Valtuutetut ja kokousyleisö vastasivat taputtamalla iloisesti.