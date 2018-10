Saarijärven kaupungintalon remontti jatkuu – valtuusto myönsi konsernilainan kiinteistöyhtiölle

Saarijärven kaupunki antaa tytäryhtiölleen Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalolle 300 000 euron konsernilainan. Laina-aika on seitsemän vuotta. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta yksimielisesti maanantaina.

Yhtiö tarvitsee rahoitusta kaupungintalon korjausten jatkamiseen. Muun muassa vesikattoa saneerataan. Talossa jo aiemmin toteutetut remontit ovat rasittaneet viime vuosina yhtiön taloutta.

Kaupunki on aiemmin myöntänyt yhtiölle virastotalon peruskorjaukseen 400 000 euron lainan, josta on jäljellä 360 000 euroa. Lisäksi yhtiöllä on kaupungilta 250 000 euron väliaikaisrahoitus, joka erääntyy maksettavaksi tämän vuoden lopussa.