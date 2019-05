Saarijärven seurakunta järjestää kyselytunnin

Saarijärven seurakunta järjestää kaikille avoimen kyselytunnin ensi tiistaina 21. toukokuuta. Kyselytunnilla seurakuntalaisten mietteisiin vastaavat kirkkovaltuuston puheenjohtajisto ja seurakunnan työaloista vastaavat työntekijät.

Kyselytunti on laatuaan ensimmäinen ja aloite siitä tuli seurakunnan miesten piiristä.

– Ajatuksena on se, että jos seurakuntalaisilla on kysyttävää tai he haluavat heittää ideoita, niin tässä on siihen mahdollisuus. Olemme kuuntelemassa ajatuksia, kirkkoherra Jarmo Autonen sanoo.

Kaikkia kirkkovaltuutettuja ei velvoiteta osallistumaan kyselytunnille. Saarijärven seurakuntatalolla järjestettävään tilaisuuteen on varattu aikaa tunti, jonka jälkeen on kahvit.

Ilta jatkuu kirkkovaltuuston kokouksella, joka on yleisölle avoin tilaisuus.