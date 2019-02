Saarijärvi harkitsee ryhmäperhepäiväkotien lopettamista – varhaiskasvatuksen linjauksista päätetään tänä keväänä

Saarijärven kaupunki harkitsee ryhmäperhepäiväkotien eli ryhmisten toiminnan lopettamista. Varhaiskasvatuspalvelujen tulevaisuuden linjauksista on tarkoitus päättää tänä keväänä. Asiaa valmistelee nyt työryhmä, ja lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Mahdollisten muutosten aikataulusta ei vielä ole esitystä.

Kaupungin varhaiskasvatuksen piirissä on esikoululaiset mukaan lukien lähes 360 lasta, joista 60 on nyt viidessä ryhmiksessä. Ne toimivat Kalmarissa, Linnassa, Tarvaalassa, Hännilässä sekä kaupungin keskustassa.

– Ryhmisten tilat eivät täytä nykyisiä varhaiskasvatuksen tilavaatimuksia, eikä niitä pystytä muuttamaan päiväkodeiksi, Saarijärven varhaiskasvatusjohtaja Tanja Tiainen kertoo.

Ryhmiksissä ei ole vakituisesti varhaiskasvatuksen opettajia, kuten päiväkodeissa. Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja kiertää ryhmiksissä, ja hänen työnsä kohdistuu lähinnä tukea tarvitseviin lapsiin.

– Meidän näkemyksemme mukaan kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntemukseen, Tiainen sanoo.

Jos ryhmikset päätetään lakkauttaa, Tiaisen mukaan yhtenä vaihtoehtona on rakentaa uusi päiväkoti. Sen sijainti on vielä avoinna. Tiaisen mukaan selvitettävänä on yhä myös mahdollisuus sijoittaa lapsia nykyisiin päiväkoteihin, joista kaksi on keskustassa ja muut Tarvaalassa, Lannevedellä ja Pylkönmäellä. Yksi vaihtoehto olisi lisätä perhepäivähoitajia, jos heitä on saatavilla.

Kaupungilla on nyt 11 perhepäivähoitajaa. Tiaisen mukaan kaupungilla ei ole aikeita ajaa alas perhepäivähoitoa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä Saarijärvellä on vain 12 lasta.