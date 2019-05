Saarijärvi vähentää vuokra-asuntojaan – nyt kaupaksi meni luhtirivitalo ja myyntiin pannaan kerrostalo

Saarijärven kaupunginhallitus päätti maanantaina myydä yksityishenkilöille kuusi vuokra-asuntoa eri kohteista. Viidestä yksiöstä ja yhdestä saunallisesta kolmiosta kaupunki saa myyntituloja noin 200 000 euroa.

Lisäksi päätettiin myydä Vaapukkatiellä sijaitseva 11 asunnon luhtirivitalo jalasjärveläiselle Alava Asunnot Oy:lle vajaalla 131 000 eurolla.

Kaupunki on vuonna 2016 tehdyn linjauksen mukaisesti pyrkinyt vähentämään vuokra-asuntojaan. Yksittäisten asuntojen lisäksi on myyty kokonaisia kiinteistöjä, joissa on remontin tarvetta.

Nyt päätettiin laittaa myyntiin Myllyperäntieltä vuokrakerrostalo, jossa on 18 asuntoa.