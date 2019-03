Saarikan kuntien pitää ratkoa myös kysymyksiä sote-kiinteistöistä

Saarikka toimii viidessä kunnassa pääasiassa kuntien omistamissa tiloissa, joten kunnat saavat Saarikalta vuokratuloja. Noin 17 000 asukkaan alueella on esimerkiksi viisi terveysasemaa, neljä toimintakeskusta ja kymmenkunta Saarikan pyörittämää asumispalveluyksikköä.

Saarijärven kaupunki on valmis remontoimaan terveysasemansa entisen pitkäaikaishoidon osaston tyhjillään olevat tilat. Saarikalta on odotettu linjausta, sijoitetaanko sinne perhe- ja sosiaalipalveluja vai kuntoutusosasto, joka nykyisin toimii Karstulassa. Molemmista vaihtoehdoista suunnitelmat ovat valmiina, ja kaupungin talousarviossa remonttiin on varauduttu.

Kaupunginjohtaja Timo Rusasen mukaan Saarijärvi haluaa katsoa pitkälle eteenpäin sote-palveluissa ja -kiinteistöissä.

– Emme voi jäädä odottamaan. Nyt Saarikassa täytyy ottaa omiin käsiin muutos- ja kehittämisprosesseja, joita maakunnalle olisi tullut. Pitää pyrkiä saamaan itse tuotetut palvelut ja kiinteistökanta kuntoon siten, että tuleva palveluntuottaja pitää sitä hyvänä ja kustannustehokkaana, Rusanen sanoo.

Karstulassa Saarikka on siirtämässä toimintakeskusta sisäilmaongelmien vuoksi pois kunnan tiloista yksityiseltä vuokrattaviin tiloihin. Terveysasemalla voidaan yhä toimia, mutta kiinteistö alkaa olla käyttöikänsä päässä. Vastaanottopalvelujen lisäksi siellä on Saarikan hoivayksiköitä ja kuntoutusosasto.

Karstulan vt. kunnanjohtajan Riikka Perkiön mukaan Karstula tarvitsee uuden sote-keskuksen. Kunnan työryhmän loppuraportti sote-kiinteistöjen eri vaihtoehtoista valmistuu tänä keväänä. Perkiön mukaan sen pohjalta Karstulassa tehdään linjauksia jatkosta.

Attendo Oy haluaisi rakentaa Karstulaan hoivakodin. Saarijärvellä Attendon uusi hoivakoti on jo rakenteilla.

– Kaikilla Saarikan kunnilla on samat ongelmat väestön ikääntymisen ja sote-kustannusten nousun vuoksi, joten kustannuskuria pitäisi saada. Keinoja lähdetään yhdessä pohtimaan. Ensin tunnustellaan, mikä on ilmapiiri Keski-Suomessa ja sitten mietitään omia ratkaisuja, Perkiö sanoo.